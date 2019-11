Sternbeck geht - viele kommen zum Abschied

Ex-Bürgermeister als Mann der leisen Töne gewürdigt

Volles Haus: Der Große Saal im Schloss war zur Verabschiedung von Uwe Sternbeck als Bürgermeister gut gefüllt. Fotos: Seitz

Einen besonderen Dank richtet Uwe Sternbeck an seine Frau Anja, die weiß, dass er „auch mal laut werden“ kann.

Die „Akkordarbeiter“ gestalteten einen musikalischen Höhepunkt des Abends, unter ihnen offenbarte mit Jörg Homeier (2.v.re.) ein führender Verwaltungsmitarbeiter unerwartete Qualitäten.

Die Band „Trift“ mit Sternbecks Stiefsohn Steffen Schlakat (2.v.li.) hatte sogar das Lied „Danke, Bürgermeister“ passend für den Anlass geschrieben.

Laudator Michael Hagen wusste viel Positives über den scheidenden Bürgermeister zu berichten.

Neustadt (os). „Es sind viele da, das verdienst du auch“, hatte Regionspräsident Hauke Jagau dem scheidenden Bürgermeister Uwe Sternbeck zum Abschied gesagt. Bei einem Empfang im Schloss beleuchteten gleich mehrere Redner seine 15-jährige Amtszeit aus verschiedenen Sichtweisen.

Eine Beschreibung zog sich durch: Uwe Sternbeck wurde immer wieder als unaufgeregt, Mann der leisen Töne, aber trotzdem sehr effektiv beschrieben. Als „fast homöopathisch, aber mit klugen Einwürfen“ formulierend beschrieb Hilmar von Lojewski vom Deutschen Städtetag Neustadts Ex-Bürgermeister. Dem Hauptgeschäft des niedersächsischen Städtetages, Dr. Jan Arning, wird auch Sternbecks trockener Humor fehlen. Eine „stoische Ruhe“ bescheinigte der Wunstorfer Amtskollege Rolf-Axel Eberhardt, der auch für die Hauptverwaltungsbeamten der Region sprach und bedauerte, einen guten Kollegen zu verlieren - gleichzeitig aber sicher war, dass es gut weiterläuft.

Dass er nicht immer ganz so ruhig blieb, ließ der Geehrte selbst in seinen Schlussworten durchblicken. „Sie weiß, dass ich auch mal laut werden kann“, flocht er in den Dank an Ehefrau Anja Sternbeck ein.

Superintendent Michael Hagen beschrieb Uwe Sternbeck in seiner Laudatio als Teamplayer, der Neustadt zum Beispiel bei der Kinderbetreuung vom Schlusslicht im Regionsvergleich weit nach vorn gebracht habe. Für echte Demokratie einzustehen sei schon der Grund für den Antritt zur Wahl 2004 gewesen, als CDU, SPD und FDP mit einer gemeinsamen Kandidatin die Wahlmöglichkeit beschränkt hätten. Sternbecks „klarer, innerer Kompass“ habe stets die Richtung vorgegeben für das, was ihm wichtig sei.

In seinen letzten Minuten als Bürgermeister dankte Sternbeck nicht nur persönlich einigen Mitarbeitern, sondern freute sich, dass viele Vertreter der Stadtgesellschaft und seine Familie gekommen waren. Höhepunkte der vergangenen 15 Jahre waren für ihn die Gründung des Stadtmarketingvereins und die Aktion „Ab in die Mitte“, die Moora-Ausstellung, die 800-Jahr-Feier sowie die Einweihung des Mahnmals für ermordete und verschleppte Juden - all das sei „gut für das Ansehen der Stadt“ gewesen. Die Einrichtung der Seestege in Mardorf und der sanierte Meerweg sowie den ZOB-Ausbau nannte er ebenfalls. Kritische Töne gab es zum Klimaschutz, bei dem er „mit dem erreichten nicht zufrieden“ ist. Aber auch die Überforderung der Kommunen beim Kita-Ausbau nannte Sternbeck. Bund und Land ließen die Städte und Gemeinden bei der Finanzierung im Stich, so seine nicht zum ersten Mal geäußerte Kritik.

Dem Dank an die Verwaltungsmitarbeiter ließ der Bürgermeister den Hinweis folgen, unter welchen Bedingungen die Herausforderungen teils gemeistert werden. Wohl auch deshalb dankte er dem Rat für die Entscheidungen zum Rathausbau. So mancher habe dazu beigetragen, „dass ich sagen kann, ich bin mit meiner Amtszeit zufrieden“, so Sternbeck. Es sei nicht Aufgabe der Verwaltung „es allen Recht zu machen“, Entscheidungen müssten aber auch denen erklärt werden, die sie nicht mittragen“, sagte Sternbeck abschließend, verbunden mit den besten Wünschen für seinen Nachfolger Dominic Herbst - vor allem wünschte er viel Kraft.

