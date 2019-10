Bürgermeister und Sansibar-Mehrheit wollen „was für Neustadt bewegen“

Gestaltungsanspruch: CDU, Grüne und UWG kooperieren jetzt im Rat

Neustadt (os). Das ganz große Geheimnis war es nicht mehr in den vergangenen Wochen. Nachdem aber auch die CDU-Mitgliederversammlung am Montag zugestimmt hat - einstimmig wie ihr Vorsitzender Sebastian Lechner betont - steht die neue Ratsmehrheit fest. Die Christdemokraten bilden sie mit Grünen/Linken und UWG. Das „Sansibar“-Bündnis, wie es mit Blick auf die Farben schwarz, grün, blau genannt wird, verfügt über die Stimmen von 22 Ratsmitgliedern, die des Bürgermeisters dürfte als 23. dazu kommen. Dominic Herbst, der am Freitag sein Amt antritt, hat gegenüber Vorgänger Uwe Sternbeck einen großen Vorteil: Er darf die Mehrheit des kommunalen Parlaments hinter sich wähnen. Gegen die musste Sternbeck in der laufenden Ratsperiode oft ankommen.

Das soll mindestens bis zum Ende der Wahlperiode im Herbst 2021 anders sein - „wenn die Mehrheiten das hergeben und sich die Zusammenarbeit bewährt auch darüber hinaus“, sagt Willi Ostermann von der UWG. Herbst weiß das zu schätzen. „Eine Mehrheit hinter sich zu haben, macht einiges möglich“, so der neue Bürgermeister, „das gibt ein gutes Gefühl zum Start“.

Mit der UWG hatte die Fraktion Grüne/Linke schon vor der Wahl mehrfach gut zusammengearbeitet. Noch in der alten Rolle als Fraktionssprecher hatte Herbst mit UWG-Pendant Ostermann gemeinsame Anträge eingebracht. Nach dem Urnengang gab es bald erste Gespräche mit CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner. Der betont, dass es menschlich zwischen den drei Protagonisten an der Spitze der Fraktionen gut läuft. Eine erste gemeinsame Fraktionssitzung der neuen Mehrheitsgruppe zeigte, dass das Klima auch in der Breite stimmt. „Wir werden uns nicht verbiegen und bleiben unabhängig“, sagt Ostermann.

Denn schon steht schon jetzt fest: Es gibt Themen, bei denen es keine gemeinsame Meinung gib. Die sollen in freier Abstimmung entschieden werden - nach reiflicher Beratung. Beispiele sind die Grundschule Mandelsloh-Helstorf oder auch die Biogas-Erweiterung in Schneeren.

Die Motive für die Gruppenbildung sind laut Lechner klar: „Wir haben einen Gestaltungsanspruch und wollen für Neustadt und die Menschen hier etwas erreichen.“ Mit dem neuen Bürgermeister soll deshalb „ein neues Kapitel“ aufgeschlagen werden. Das - so betonen Ostermann, Herbst und Lechner - soll aber „keine geschlossene Gesellschaft“ werden. „Wir wollen mit allen Parteien im Rat zusammenarbeiten - außer der AfD“, hält der Christdemokrat fest. „Als Bürgermeister muss ich sowieso mit allen arbeiten und werde das auch tun“, verdeutlicht Dominic Herbst.

Da Herbst‘ Nachfolger und künftiger Fraktionschef der Grünen/Linken, Manfred Lindenmann, noch verreist ist, begleitete er die finale Findungsphase nur aus der Ferne - auch im Hinblick auf Themen, die sich die Mehrheit auf die Fahnen schreibt.

Einiges steht da schon auf der Agenda. Ein Klimaschutz-Manager soll wieder her, bei künftigen Baugebieten Baustandards festgelegt werden. „Auf den Dörfern soll es mindestens 30 Prozent KfW40-Häuser geben, in der Kernstadt 50“, nennt Herbst ein grünes Anliegen. Für die CDU lag ein Schwerpunkt auf der Entwicklung der Dörfer, die sollen alle Erweiterungen im Sinne des Regionalen Raumordnungsprogramms nutzen können. Das Hüttengelände soll großflächig beprobt und saniert werden, das war für die UWG wichtig. Um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sollen eine kommunale Grundstücksentwicklungsgesellschaft sowie eine Wohnungsbaugesellschaft geschaffen werden. Verkehrsentwicklung - besonders zu Radwegen und Parken - Strabs und Trinkwasser (siehe Kasten) liegen ebenfalls im Fokus. Für deutlich mehr Projekte als bisher sollen Fördergelder aquiriert, das LEADER-Programm fortgesetzt werden. Vor allem aber wollen die Koalitionäre Neustadt die Haushaltshoheit erhalten, keine einfach Aufgabe bei Investitionen von mehr als 200 Millionen Euro in den kommenden Jahren allein für Großprojekte.

„Wenn wir das hinbekommen, ist es ein Gewinn für Neustadt“, ist Herbst sicher.

Personelle Veränderungen

Mit den neuen Mehrheitsverhältnissen ändert sich auch die Besetzung mancher Posten im Rat - meist auf Kosten der SPD. Die verliert mit Christina Schlicker eine Stellvertreterin des Bürgermeisters, stattdessen wird Willi Ostermann diese Aufgabe übernehmen. Der stellvertretende Ratsvorsitz geht von Hans-Günther Jabusch (SPD) an Günter Hahn (UWG). Weitere Änderungen in Ausschüssen und Aufsichtsräten kommen dazu. Viele Neubesetzungen sind allerdings ohnehin fällig, weil Dominic Herbst seine Aufgaben in der Grünen-Fraktion zugunsten des Bürgermeister-Sessels räumen muss.

Strabs fällt - besseres Wasser soll her

Die neue Mehrheit ist sich einig: Die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) soll fallen. „Wir werden dem SPD-Antrag folgen“, kündigt Sebastian Lechner (CDU) an. Allerdings soll die Abschaffung keine Grundsteuer-Erhöhung nach sich ziehen. „Es steht im Raum, dass sich der Aufwand nicht rechnet, das werden wir uns aber nochmal ansehen“, so Lechner.

In Sachen Wasserversorgung soll sich etwas tun in Neustadt. Zwei Systeme mit höherem Preis für schlechteres Wasser dürfen nicht die Zukunft sein. Lechner nennt das Thema einen „Brocken“, die Mehrheit will es aber angehen.

