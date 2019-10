Oberflächenwasser fließt in Graben: Berechtigte Angst vor Giftstoffen?

Eigentümer geben Entwarnung für das abgepumpte Nass

Anwohner Manfred Wiegel fragt sich, ob das Oberflächenwasser Schadstoffe enthält.

Neustadt (tma). Im Baugebiet „Westliches Heidland“ zwischen den Hochhäusern an der Siemensstraße und dem Wohngebiet Parkwiesen wird gerade auf Hochtouren die Grundlage für 50 Wohneinheiten im ersten Bauabschnitt geschaffen. Mittels sogenannter Drainage und großer Dieselpumpen wird das Oberflächenwasser aktuell für die Verlegung von Rohren entfernt. Das übrige Wasser wird dann aus einem Absetzcontainer in die Gräben am östlichen Rand der Parkwiesen abgeleitet.

„Fließt dieses Wasser dann irgendwo in die Leine und damit auch Schwermetalle wie Blei und Chrom?“, fragt sich Ingenieur und Grundstücksverwalter Manfred Weigel im Hinblick auf das nahe Hüttengelände. „Mieter aus dem Hochhaus sind schon mit ähnlichen Ängsten zu mir gekommen.“ Von den Schadstoffen weiß Weigel, weil er 1996 für den Kauf eines Grundstücks in der Nähe recherchiert hat. In alten Unterlagen der Stadt ist die Zusammensetzung von Grundwasser und Boden dokumentiert. Sogar ein geringer Anteil des hochgiftigen Stoffs Arsen ist angegeben. „Bis zu einer Tiefe von 13 Metern besteht der Boden aus einem Kies und Sandgemisch“, erklärt Weigel, „darunter ist eine Sperrschicht aus Ton, die nach Südwesten langsam abfällt.“ Wenn dann Pumpen Wasser ansaugen, werde ein Zulaufkegel ausgelöst, der dafür sorge, dass auch die Giftstoffe angezogen werden. „Ich bin kein Kritiker, es wäre einfach schön, wenn die Verantwortlichen sich zu Wort melden und diese Bedenken zerstreuen“, sagt Weigel.

Verantwortlich ist in diesem Fall die Grundstücksentwicklungs GmbH (GEG) und die Projektentwicklung der Hannoverschen Volksbank. „Die Fließrichtung des Grundwassers ist eine andere, da gibt es keine Bedenken“, sagt Volksbank-Baulandentwickler Michael Hutze. „Wir haben das Gelände vorher auf toxische Stoffe untersuchen lassen und uns eine Erlaubnis eingeholt“.

