Autoverkehr raus aus der Innenstadt? Bürger sammeln Ideen zum Städtebau

Zweite Bürgerwerkstatt zur Innenstadtentwicklung lockt 70 Besucher

Neustadt (tma). Es gibt viele Meinungen und Konzepte dazu, wie sich die Innenstadt entwickeln soll. Doch selbst Stadt und Agentur „Plan Zwei“ waren überrascht, als zu ihrer zweiten Bürgerwerkstatt des Integrierten Entwicklungskonzeptes Innenstadt 2030 (Insek) die Plätze im Gemeindehaus der Liebfrauen mit etwa 70 Besuchern voll belegt waren. Nach Präsentationen der Organisatoren kam es deswegen in Kleingruppen zu den Themen „Einzelhandel und Wirtschaft“, „Kultur und Freizeit“, „Wohnen und Versorgung“ und besonders „Mobilität“ zu hitzigen Wortmeldungen. In dem besonders gut besuchten Austausch um Verkehr ging es nach einem anfänglichen Zwischenruf „Wünsche haben wir schon seit 30 Jahren und es passiert nichts“ aber dennoch sachlich zu. Moderiert von Sebastian Fleischer und Brigitte Nieße vom Fachdienst Tiefbau wurden verschiedenste Projekte in ihren Anfangsphasen vorgestellt. „Da ist noch nichts in Stein gemeißelt“, sagt Fleischer, „die Ideen der Bürger werden aktiv mit in die Planungsphase eingebunden.“

Die erste Werkstatt des Gesprächs lief schon im März 2018, seitdem habe man an ein paar Ideen gefeilt. Nachdem nun weitere Hinweise zu Problemen und Projekten niedergeschrieben wurden, erstellt der Arbeitskreis ein Umsetzungskonzept, das im Frühjahr 2020 vorgestellt wird. „Es ist wichtig, mit Bürgern zu sprechen“, erklärt Fleischer.„Ich gucke mir das Verkehrskonzept jeden Tag an, aber dann kommt manchmal jemand, der 20 Jahre hier wohnt und eine andere Perspektive mitbringt.“

Besagtes Konzept war bei einem kurzen Fazit am offiziellen Ende der Veranstaltung noch immer im intensiven Gespräch. Den Brennpunkt sahen die meisten Beteiligten im Versatzstück der Landwehr, Nienburger Straße, Herzog-Erich-Allee und Wunstorfer Straße. Um den Verkehr dort zu entschärfen, wurden mehrere Ideen vorgetragen, Ratsherr Heinz-Jürgen Richter sieht die Kernentscheidung in einer Brücke an der Siemensstraße.

Ein großes Verkehrsthema beim Insek ist auch der Radverkehr in der Innenstadt. Dafür wurde Expertin Heike Prahlow von der Planungsgesellschaft Verkehr (PGV) aus Hannover herangezogen. „Wir sind die nutzbaren Achsen mit dem Rad abgefahren“, erklärt Prahlow ihr Konzept. „Es gibt keinen Weg daran vorbei: Die Hauptverkehrsstraßen sind schlecht erschließbar, die Erreichbarkeit der Innenstadt ist für Radfahrer ein Problem.“ Besondere Konfliktbereiche sehe sie bei der Querung der Marktstraße und der Herzog-Erich-Allee. Lösungsansätze seien divers, es gehe von der Verdeutlichung der Routenführung durch Piktogramme bis zu baulichen Maßnahmen wie der „Schaffung von Schutzräumen“ durch vorgezogene Gehwege.

Langfristig müsse die Stadt aber über die Einrichtung von Fahrradstraßen nachdenken. „Dabei geht es nicht nur darum, ein Schild aufzustellen, sondern die Straße gestalterisch zu verändern“, erklärt die Verkehrsplanerin. Jede Stadt sei frei, sich ein Gestaltungsprinzip auszusuchen. „Voraussetzung ist aber, dass zukünftig Radverkehr als vorherrschende Verkehrsart zu erwartet werden kann.“

Dieser Punkt wurde in der Gesprächsrunde zum Thema aufgegriffen: „Es wäre vielleicht angebracht, einen Grundsatzbeschluss zu fassen, ob die Innenstadt künftig vollständig autofrei bleiben soll“, sagt Christoph Neißner, selbst Sachgebietsleiter Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke der Stadt in Bezug auf einen Vorschlag von UWG-Ratsherr Peter Hake. Der ebenfalls anwesende Verkehrskoordinator sieht in einem solchen Grundsatzbeschluss einen „Riesenvorteil“.„Bevor wir in fünf verschiedene Richtungen planen, wäre es einfacher, eine gemeinsame Linie zu verfolgen“, sagt Gleue, „zu wissen, wo wir hin wollen, würde viel Verwaltungsarbeit sehr erleichtern.“ Er verweist auf einen ähnlichen Beschluss in München.

Gegen den reinen Radverkehr in der Innenstadt äußerte sich Thorsten Steen, Vorsitzender des Stadtmarketings: „Wir können die Einwohner aus den Dörfern nicht so ausgrenzen, die mit dem Auto zur Arbeit in die Innenstadt fahren.“ Ganz ohne eigene Interessen kommt die Aussage aber nicht: Am Ende leide auch die Wirtschaft darunter. Stadt und Agentur zeigten sich zufrieden über die Werkstatt, auch weil das Konzept eine Voraussetzung dafür sei, Fördermittel zu akquirieren. Man hoffe, dass die Städtebauförderung bis zu zwei Drittel der Kosten für die entstehenden Projekte finanziert.

