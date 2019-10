„Denkfehler“: Radweg endet im Matsch

Neue Oberfläche reicht nicht bis zum Ahnsförth

Abruptes Ende am Poller: Die neue Tränkdecke hat am „Ahnsförth“ keine Verbindung zur befestigten Straße. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Die ersten kräftigen Regenschauer haben gezeigt, dass die Entscheidung der Stadtverwaltung, die Fuß- und Radwegverlängerungen „Kleiner Tösel“ und „Ahnsförth“ mit einer neuen „Tränkdecke“ aus Bitumenkleber und Split zu versehen, gut wars. Keine Matschstrecke, keine Pfützen. Besser gesagt, fast keine. Denn zwischen der befestigten Straße „Ahnsförth“ und dem Beginn der neu hergestellten Oberfläche fehlen 45 Meter Weges. Dort ist der Untergrund zwar mit etwas Mineralgemisch stellenweise verstärkt worden, ansonsten aber weiterhin matschig.

Auf Anfrage der Neustädter Zeitung begründete der städtische Verkehrskoordninator Benjamin Gleue das fehlende Teilstück unerwartet: „Die Tränkdecke hält keine schweren Fahrzeuge aus. Das Stück wird aber von Müllfahrzeugen und großem Gerät des Bauhofs befahren“. Auch Autos parkten in einer dortigen Parkbucht. Ein Blick auf die Bebauung stimmt ratlos, liegt doch kein Haus mehr an diesem Teil der Straße. Des Rätsels Lösung: Abfallentsorger aha fährt offensichtlich ein Gebäude, das postalisch am „Ludwig-Moritz-Weg“ liegt, schon seit Jahren von der Rückseite aus an, so erklärt Gleue. Warum das angesichts eines Wendehammers am Ende des Ludwig-Moritz-Weges so sei, konnte er nicht sagen. „Mit aha gesprochen wurde von der Verwaltung aber nicht“, räumt er ein. Inwieweit diese Praxis untersagt werden könne, bleibt also offen. Ebenso, ob nicht auch der Bauhof einen anderen Weg nehmen könnte. Ein dortiger Mitarbeiter hatte bereits am Tag des Ausbaus die Oberfläche mit einem Pritschenwagen befahren - ohne erkennbare Schäden.

Alternativen wie ein Ausbau der 45 Meter mit Bitumen-Decke, „würden deutlich mehr kosten“, so Gleue, bisher sind sie nicht vorgesehen. „Da ist schon irgendwie ein Denkfehler passiert“, so der Verkehrskoordinator, der aber betont, dass sich die zuständigen Fachdienste abgesprochen hätten.

Kommentar

Ein echter Schildbürgerstreich

Man möchte auf den Kalender schauen, aber es ist nicht der 1. April. Nein, der 1. November ist näher. Der Tag an dem in Neustadt ein grüner Bürgermeister vom Vorgänger übernimmt. Als Hypothek bekommt Dominic Herbst von Uwe Sternbeck eine schwierige Radweglage hinterlassen. Ein Thema, bei dem der Noch-Bürgermeister in 15 Jahren Amtszeit wenig erreicht hat. Was jetzt aber am Ahnsförth passiert ist, kann nur noch als Schildbürgerstreich bezeichnet werden. Weil einmal die Woche der Müllwagen ein Haus von hinten anfährt, das vor der Haustür einen Wendehammer hat, bleibt ein Radweg auf 45 Metern unvollendet. Alternativen soll es keine geben. Ach, wäre doch 1. April.

Oliver Seitz

