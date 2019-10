Treckerkorso gegen das Agrarpaket

Groß-Demonstration mit Kundgebung in Hannover - Bauern legen Verkehr lahm

Neustadt/Meyenfeld (jr). Den stillen Protesten mittels grüner Mahnkreuze gegen das verabschiedete Agrarpaket der Bundesregierung folgen jetzt Taten: Nachdem bereits niederländische und französische Landwirte demonstrierten, setzten sich auch in 16 deutschen Großstädten Protestaktionen in Gang. So machten sich mehr als 100 Landwirte aus dem Neustädter Land mit ihren Ackerschleppern auf den Weg zum Sammelpunkt an der Bundesstraße 6 Richtung Hannover. Dort trafen sie auf 250 Gleichgesinnte aus Garbsen, Wunstorf, Nienburg, Diepholz und Verden. Unter Polizeigeleit ging es weiter nach Hannover zur Kundgebung am Maschsee, zu der auch Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast und Umweltminister Olaf Lies geladen waren.

Der geplanten Aktion voraus ging die von einer privaten Facebook-Gruppe ins Leben gerufene Initiative „Land schafft Verbindung“. „Die Informationen zur anstehenden Treckersternfahrt nach Hannover verbreiteten sich über die regionale WhatsApp Gruppe wie ein Lauffeuer“, berichtet Landwirt Kai-Hinrich Wilhelms aus Poggenhagen. „Wir wollen zeigen, wie groß die Not und der Frust derzeit in der Landwirtschaft sind“, erklärt er und ist sicher, dass er damit für viele Landwirte spricht. Für ihn ist fraglich, ob unter den gegebenen neuen Verordnungen des Agrarpakets wie steigender Auflagenflut, überzogener Bürokratie, Dumpingpreise für Lebensmittel, ungebremster Flächenverbrauch und unfairer Handelspolitik, nachfolgenden Generationen überhaupt noch geraten werden könne, einen elterlichen Betrieb weiterzuführen. Er selbst betreibt mit Ehefrau Elke und Sohn Jan „mittelbäuerliche“ Landwirtschaft mit Bullenmast, Milchkühen und Ackerbau. „Mit dieser Protestaktion wollen wir niemanden verärgern und auch nicht daran hindern, zur Arbeit zu kommen“, stellt er klar.

Hierzu geben die Landwirte Thomas Balke aus Garbsen und Jan Schnepel aus Bevensen nach Absprache mit der begleitenden Polizei die erforderlichen Instruktionen für die Fahrt. „Wir erhoffen uns durch diese Aktion eine Imageaufwertung und wollen zum Denken anregen“, sagt Schnepel. Ebenso sehen es auch die Schneerener Landwirte Heinrich Bartling jun. und Tom John. Sie wollen gehört werden und sind sich einig, dass der gesellschaftliche Blick auf ihre Berufssparte „verschütt gegangen“ ist.

An Frontladern angebrachte Plakate sprechen eine eindeutige Sprache. „Bauer vor Ort oder Import“ passt gut zum Motto der Kundgebung „Bauern bitten zu Tisch“. Einhelliger Zukunftswunsch der Landwirte ist, mit der Politik an einem Strang zu ziehen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. „Es muss von der Basis ausgehend gesprochen werden, was möglich ist“, erklärt Wilhelms. „Wir wollen Einigkeit mit der Politik, wobei nicht über unsere Köpfe hinweg entschieden werden soll“, sagen Henrik Kiel aus Poggenhagen sowie Lohnunternehmer Oliver Genz aus Brase. Dass die landwirtschaftlichen Betriebe ihren Beitrag leisten und auch weiter leisten werden, steht für sie alle fest. „Doch können wir nicht für alles verantwortlich gemacht werden“, so Wilhelms. Er weist auf Einschnitte in vor- und nachgelagerten Bereichen hin, wenn mehr Landwirte aufgeben müssen. Futtermittelindustrie, Landhandel, Landmaschinenhandel, landwirtschaftliche Kranken- und Alterskassen könnten ihre Angestellten nur flächendeckend weiterbeschäftigen, wenn landwirtschaftliche Betriebe erhalten bleiben.

Ehefrau Elke Wilhelms weist auf die steigenden bürokratischen Anforderungen hin, die mehr Zeit vereinnahmen als die praktische Arbeit selbst. „Es nimmt überhand und ist bald nicht mehr zu bewältigen“.

Auch beim Thema Nitratbelastung wollen Landwirte nicht allein für die Bodenbelastung verantwortlich gemacht und an den Pranger gestellt werden. „Neben Altlasten der 70er und 80er Jahre, in denen entgegen den heutigen Vorgaben, Winterdüngung der Felder noch Gang und Gebe war, sind auch andere Berufszweige für dieses Dilemma verantwortlich“.

Verständnis für gegenteilige Meinungsäußerungen von Nicht-Landwirten gibt es. Es wird aber als dringend erforderlich angesehen, dass die Darstellung des landwirtschaftlichen Berufsbildes in Zukunft „objektiv“ erfolgen muss.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2391 vom 16.10.2019