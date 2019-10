Stadt steigt Bauherrn aufs Ziegeldach: Ärger um blaue Photovoltaikanlagen

Ein Einzelfall kommt bis vor Fachaufsicht und Landesministerium

Grünenpolitiker Dr. Godehard Kass durfte in Schneeren eigenhändig blaue Solaranlagen auf das rot-beziegelte Dach seines Neubaus montieren.

Schneeren (tma). Eine gewagte Anfrage von Grünenpolitiker Dr. Godehard Kass sorgte im Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss für Aufruhr: Müssen womöglich alle Schneerener blaue Photovoltaikanlagen gegen rote Exemplare eintauschen?

„Das ist natürlich eine Überspitzung der Thematik“, erklärt Kass. Noch geht es bei dem Thema um einen Einzelfall: Am „Alten Sandberg“ soll ein modernes Fachwerkhaus entstehen - doch die Verwaltung legt die Gestaltungssatzung des Dorfes erstmals anders aus. Auf dem geplanten Einfamilienhaus aus Baumaterialien des ehemaligen Zollhauses an der B 6 wollte Bauherr Helmut Heinson Photovoltaikanlagen (PV) montieren, keine Seltenheit im Dorf, aber nicht im Bauantrag enthalten. Die Bauordnung der Stadt wies daraufhin in einem Schreiben auf die Örtliche Bauvorschrift (ÖBV) hin, „die Verwendung der üblichen blauschwarzen PV-Module ist unzulässig.“ Das folge aus der vorgeschriebenen rotbraunen Farbe für Dachmaterial in Schneeren. Danach müssten auch spezielle rote PV-Module zum Einsatz kommen.

„Diese Anlagen haben einen geringeren Wirkungsgrad und der Strom ist etwa dreimal so teuer“, erklärt Kass, der gerade selbst auf einem Neubau im Dorf blaue Anlagen installiert hat. „Wenn das der Neustädter Beitrag zum Klimaschutz ist, ist er erbärmlich.“ Warum erstmals rote Module gefordert werden, sei ihm schleierhaft. Dem Landesministerium ist ein solcher Fall bisher nicht untergekommen, es handele sich um eine „Singularität“. „Ich frage mich, warum für andere Leute anscheinend andere Regeln gelten“, sagt Heinson, „ein Bauamt muss doch Interesse daran haben, dass jemand Geld in die Hand nimmt, um das Bild des Dorfes zu verschönern.“ Dass die Anlage vom südlichen Stadtrand zu sehen sei, wie die Stadt schreibt, sei nicht möglich, weil Baumreihen und Gebäude - mit blauen Solaranlagen - den Blick verwehren. Auch die Fachaufsicht der Region stellt sich auf Seite des Bauherrn: „Die ÖBV aus dem Jahr 1978 enthält Regelungen zur Dachdeckung. Darin sind für Wohnhäuser rote bis rotbraune Dachziegel und Dachpfannen vorgeschrieben. Die geplante PV-Anlage wird jedoch oberhalb der Dachdeckung montiert werden und ist nicht Bestandteil der Dachdeckung sondern zusätzliche Ausrüstung des Hauses.“ Dazu käme, dass in unmittelbarer Nähe des geplanten Hauses weitere Neubauten mit roten Dachziegeln und schwarzen PV-Anlagen vorhanden seien.

„Im Hinblick auf die nunmehr vorliegenden Bewertung der Fachaufsicht, schließt sich die Stadt der Einschätzung an“, erklärt Annette Plein, Fachbereichsleiterin für Stadtplanung. „Die Stadt ist grundsätzlich an einem fachlichen Austausch mit Antragstellern interessiert, um gerade in Einzelfällen, so es die rechtliche Einschätzung zulässt, zu einem für die Beteiligten nachvollziehbaren Ergebnis zu gelangen. Leider wurde im hier genannten Fall von dem Gesprächsangebot kein Gebrauch gemacht.“

Dem widerspricht Bauherr Heinson: Er habe die Stadt mehrmals - auch vor Ort in der Verwaltung - kontaktiert und sogar mit dem Bürgermeister gesprochen.

