Auf Grün folgt Grün: Der neue Bürgermeister steht in den Startlöchern

Kinderbetreuung - Klimaschutz: Sternbeck zieht positives Resümee

Offiziell wird Bürgermeister Uwe Sternbeck (re.) am 29. Oktober im Schloss Landestrost verabschiedet. Eine symbolische Schlüsselübergabe an seinen Nachfolger Dominic Herbst erfolgte bereits im Bürgermeisterbüro.

Neustadt (dgs). Es falle schon eine Last von ihm ab, erklärt der scheidende Bürgermeister Uwe Sternbeck in einem Pressegespräch. Am 1. November übergibt er das Amt an seinen Nachfolger Dominic Herbst. Immerhin 15 Jahre lang stand Sternbeck an der Spitze der Stadt und hat ihr in dieser Zeit seinen Stempel aufgedrückt. Jetzt verabschiedet sich der 57-Jährige in den Ruhestand und gibt das Amt in wesentlich jüngere Hände: Mit dem 32-Jährigen folgt allerdings wiederum ein Grüner auf dem Bürgermeisterstuhl - „das ist deutschlandweit einmalig“, sind beide sicher.

Natürlich hat die Cyber-Attacke auf das städtische EDV-System alles durcheinander gewirbelt. Trotzdem haben Sternbeck und Herbst in den vergangenen Wochen bereits zahlreiche Gespräche miteinander geführt und anstehende Termine koordiniert. „Wir haben ein gutes Verhältnis zueinander, das macht vieles leichter“, betont Herbst, der selbst durch seine langjährige Ratsarbeit mit den lokalen Themen vertraut ist.

Große Bauvorhaben sind in der Planung, vom neuen Rathaus, über den Neubau und die Sanierung von Schulen, Sporthallen, Straßen und Brücken. Nach derzeitiger Einschätzung stehen allein bis 2030 Investitionen mit einem Gesamtkreditbedarf von über 200 Millionen Euro an.

Stolz ist Sternbeck auf das, was die Stadt in Sachen Kinderbetreuung auf den Weg gebracht. „Das war für mich immer ein Thema“, betont er. Zu Beginn seiner Amtszeit sei die maximal vierstündige Betreuung der Drei- bis Sechsjährigen im Kindergarten der Regelfall gewesen. Heute würden Kinder ab einem Jahr betreut, Ganztagsplätze seien Standard - und das im Kindergarten sogar kostenlos. Ärgerlich findet Sternbeck es allerdings, wenn die Kommunen allein auf den Kosten sitzen bleiben.

Auch was die Stadt im Klimaschutz erreicht habe, könne sich sehen lassen. Mehrmals erhielt die Stadt die Auszeichnung als Solarmeister in der Region Hannover. „Bei unseren eigenen Immobilien (immerhin 200 an der Zahl/Anm. der Red.) könnten wir allerdings noch mehr machen“, bemängelt der scheidende Bürgermeister.

Bei der Verkehrsplanung gebe es ebenfalls noch eine Menge zu tun, da sind Sternbeck und Herbst auf einer Linie. „Die Stadt muss mehr gestalten, insbesondere beim Radverkehr“, sagt Herbst. Dabei sind für ihn Entscheidungen nah am Bürger wichtig. Ein Schritt dahin könnten bürgerfreundlichere Sitzungen der politischen Gremien sein. „Zuhörer werden da nicht selten abgekanzelt“, moniert der neue Bürgermeister.

