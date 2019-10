Mehr Platz für Einsatzfahrzeuge: Feuerwehrhäuser wachsen weiter

In Eilvese ist Richtfest, der Bau in Otternhagen beginnt

Architekt Matthias Madaus (v. li.), Ortsbrandmeister Dennis Schumann und Polier Aslan Akan unter dem fertigen Dachstuhl der Baustelle des Feuerwehrhauses Eilvese, dieses soll nun winterfest werden.

Eilvese (tma). Während in der Kernstadt das Feuerwehrzentrum entsteht, sind am Schützenplatz die Bauarbeiten für das Feuerwehrhaus in vollem Gange. Der Dachstuhl steht, das Richtfest wurde vollzogen - ursprünglich war es für August eingeplant. Architekt Matthias Madaus sieht das entspannt: „Der Verzug durch Entwicklungen der Baukonjunktur und verzögerte Deckenlieferungen ist normal, im Moment passt für die Eröffnung Mitte 2020 alles in den Zeitplan.“ Als nächstes geht es an das Dach und die Fenster, um das Gebäude witterungsgeschützt zu machen. Darauf folge die Technik, welche aber „kein Hexenwerk“ sei.

Ausschlaggebend für den 1,7 Millionen Euro teuren Neubau sind die modernen Einsatzfahrzeuge. „Unsere Hilfeleistungslöschfahrzeuge - HLF10 - brauchen größere Stellplätze, als im alten Haus“, erklärt Ortsbrandmeister Dennis Schumann, „aktuell muss ein Fahrzeug hier extern untergestellt werden.“ Mit der Fertigstellung des neuen Gebäudes spare man also wichtige Zeit beim Ausfahren. Doch auch andere Notwendigkeiten fehlen im alten Haus: Getrennte Sanitärbereiche und Umkleidekabinen gibt es nicht, die Einsatzbekleidung und Ausrüstung wurden bisher in der Fahrzeughalle gewechselt, was nicht mehr zugelassen ist. „Wir sind auch sehr froh über Duschen“, sagt Schumann, „die gab es bisher einfach nicht.“

Auch in Otternhagen gehen die Bauarbeiten für eine Art eingeschössige Variante des Eilveser Feuerwehrhauses bald los, obwohl auch hier der Baubeginn um einige Wochen verschoben wurde. „Wir sind ein bisschen hinterher“, sagt Ortsbrandmeister Sascha Schneider, „Aber momentan sehe ich das nicht problematisch, man muss keinen Druck machen.“ Auch hier sollen die Arbeiten zwölf Monate laufen.

Viele Ortsfeuerwehren haben Bedarf für neue Gerätehäuser angemeldet, die Planung für den Standort Dudensen wurde schon vom Ausschuss für Feuerschutz und allgemeine Ordnungsangelegenheiten beschlossen. Als nächstes stehen die Bedarfsplanungen für Borstel und Mandelsloh an.

Doch auch andere Brandbekämpfer sehen Dringlichkeit: In Mardorf beantragte man Anfang des Jahres die „notwendige Erweiterung des bestehenden Gerätehauses“, was die Stadt jedoch ablehnte. Die Baumaßnahme werde von der Verwaltung zwar als notwendig erachtet, doch aufgrund der Vielzahl an dringenden Projekten nicht priorisiert.

