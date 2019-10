Die Finanzierung steht - jetzt kann es losgehen mit der Sanierung

Dorfgemeinschaftshaus soll zum „Schmuckstück“ werden

Für das Dorfgemeinschaftshaus gibt es bereits einen Sanierungsplan und jetzt steht auch die Finanzierung, freut sich Ulli Schottmann vom Dorfgemeinschaftsverein.

Wulfelade (dgs). Endlich ist er da, der lang ersehnte Zuwendungsbescheid für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses. „Jetzt können wir loslegen“, freut sich Ulli Schottmann, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft (DGV). Für ihr Projekt können die Wulfelader mit einen Zuschuss von insgesamt 190.000 Euro durch das europäische Leader-Programm „Meer und Moor“ sowie von Stadt und Region Hannover rechnen.

Ein „Schmuckstück“ soll der neue Treffpunkt für das Dorf werden. Die Pläne liegen bereits vor. Danach wird der vordere Teil des Gebäudes komplett abgerissen, das dahinter liegende, ehemalige Schulgebäude erweitert und energetisch saniert.

Das Schulgebäude stammt aus dem Jahr 1966. Nachdem es nicht mehr genutzt wurde, hat es die ehemalige Schießgruppe des Dorfes 1982 als „Schützen- und Dorfgemeinschaftshaus von der Stadt gepachtet. Mit finanzieller Hilfe aller Vereine und Institutionen des Dorfes konnte das Gebäude dann 2005 käuflich erworben werden.

„Durch die mittlerweile in die Jahre gekommene Gebäudestruktur hat das Dorfgemeinschaftshaus allerdings merklich an Anziehungskraft verloren“, berichtet Schottmann, nicht einmal der Blutspendetermin würde mehr in dem Gebäude stattfinden. Seit zwei Jahren nun schon ist der neue Vorstand der Dorfgmeinschaft aktiv und schmiedete in kleinen Arbeitsgruppen einen Sanierungsplan. „Das war eine enorme Leistung“, lobt Schottmann das Team. Er hofft weiter auf eine breite Unterstützung aus dem Dorf und viele freiwillige Helfer.

Nach den aktuellen Zahlen beläuft sich das Bauvolumen sich das Bauvolumen insgesamt auf 231.000 Euro. Das würde bei allen Zuschüssen noch einen Eigenanteil von 41.000 Euro bedeuten. „Den können wir natürlich durch Eigenleistung noch erheblich reduzieren“, macht Schottmann deutlich. Nach seiner Einschätzung könnten die Abrissarbeiten bereits Anfang November beginnen. Wer tatkräftig mit zupacken will, sollte sich zeitnah bei Andreas Linowsky unter der Telefonnummer 0160/90851854 melden. „Wir vom DGV-Vorstand übernehmen bei diesem Projekt eine große Verantwortung. Dies lässt sich nur rechtfertigen, wenn die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses auch tatsächlich einen breiten Rückhalt unserer Dorfgemeinschaft hat“, betont Schottmann.

Ausgabe-Nr. 1074 vom 12.10.2019