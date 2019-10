Zum Anschlag in Halle: Rosen auf Mahnmal für ermordete Juden

Arbeitskreis Regionalgeschichte möchte aktiv gedenken

Neustadt (tma). Von der charakteristischen Patina des Mahnmals für ermordete und vertriebene Juden heben sie sich deutlich ab: „Zwischen den Brücken“ zieren nun rote und weiße Rosen die Skulptur mit den Namen der Neustädter Juden zur Zeit des Nationalsozialismus.

Diese Geste vom Arbeitskreis Regionalgeschichte folgte am Morgen nach dem antisemitischen Anschlag in Halle, bei dem zwei Menschen vor einer Synagoge erschossen wurden. „Es ist Zufall, dass es kein Massenmord gewesen ist“, sagt Hubert Brieden vom Arbeitskreis. „Es ist skandalös, dass in dem Land, in dem der Holocaust stattgefunden hat, keine jüdische Aktivität ohne Polizeischutz stattfinden kann.“ Der Arbeitskreis habe in den Medien von den Morden erfahren und sich sofort in der Pflicht gesehen, zu handeln: „Es ist unsere Aufgabe als Nicht-Juden, in solchen Momenten zu handeln.“ Brieden wisse von jüdischen Bekannten, die Angst haben, öffentlich aufzutreten. Deswegen will er auch in Zukunft die Gedenkstätten in der Stadt mithilfe von einigen Handlungen und Veranstaltungen „mit Leben erfüllen“.

Neben einem Stadtrundgang am Sonntag, 3. November, um 11 Uhr und einer Gedenkveranstaltung am Samstag, 9. November, um 12 Uhr ist auch geplant, dass Gymnasiasten die metallenen Stolpersteine reinigen. Die Aufklärung über die Vernichtung der jüdischen Minderheit in Neustadt liege dem Arbeitskreis besonders am Herzen. Dieser hat sich seit 1983 sowohl für die Errichtung von Gedenktafeln, Stolpersteinen und dem Mahnmal eingesetzt.

Von der Stadt wünscht sich Brieden Unterstützung von Forschungsprojekten, von der Gemeinschaft „Nazis in der öffentlichen Debatte keinen Raum zu geben.“ Denn auch wenn er im Neustädter Land kein organisiertes Vorgehen rechtsextremer Gruppen vermutet, sehe er trotzdem Schmierereien von verfassungswidrigen Symbolen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1073 vom 05.10.2019