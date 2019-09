Die Kinder müssen an die frische Luft: Kita entsteht im Schweinestall

Stadt, Land und Region investieren 336.500 Euro in den Umbau

Die zukünftige Kita-Leiterin Hanna Dangers mit Milchkühen auf dem Familienhof. Foto: Maibaum

Laderholz (tma). Seit mehr als 20 Jahren gab es im alten Schweinestall auf dem Hof der Familie Dangers kein Grunzen mehr zu hören. In dem etwa 200 Quadratmeter großen Gebäude, was bisher als Lagerraum genutzt wurde, soll im kommenden Jahr eine Bauernhof-Kindertagesstätte entstehen. Der Rat der Stadt hat jüngst einem Investitionskostenzuschuss für die nötigen Umbauten sowie der Förderung der Betriebskosten zugestimmt.

Die Gesamtkosten von 336.500 Euro teilen sich Stadt, Region und das Land Niedersachsen. Auf eine rasche Umsetzung hofft die gelernte Pädagogin und zukünftige Leiterin der Kita, Hanna Dangers: „Wir müssen abwarten, wann die Baugenehmigung durchgeht und können im Frühjahr hoffentlich anfangen“. Den Betrieb möchte sie im besten Fall schon Ende 2020 aufnehmen.

Davor muss einiges getan werden: Um Platz für 15 Kindergarten- und fünf Krippenkinder zu schaffen, müssen die alten Schweinebuchten entfernt werden - nur die Grundmauern bleiben stehen. Um die gleichen Vorgaben wie für eine städtische Kita zu erfüllen, werden Räume mit neuen Wänden aufgeteilt, ein Schlafraum für die Krippe gebaut und Einrichtung wie Toiletten in kleinen Größen installiert. Die Planungen dazu sind abgeschlossen. „Wir fangen nicht bei Null an“, sagt Landwirt Hartmut Dangers. Seine Tochter kennt sich mit den Richtlinien aus: Ihre Bachelorarbeit in Agrarwirtschaft hat sie Bauernhof-Kitas gewidmet.

Für Hanna Dangers war es nicht immer klar, dass sie auf dem Hof ihrer Eltern eine Bauernhof-Kita umsetzen wollte. Von der Idee hörte sie zum ersten Mal auf einer Tagung, von der sie in einer Agrarzeitung gelesen hatte. „Mir war erstmal nicht bewusst, dass das Konzept existiert“, sagt die 24-Jährige. Auf der Tagung habe sie dann Anne-Marie Muß vom Trägerverein „Kita Natura“ kennengelernt. Dangers kam schnell mit ihr ins Gespräch, was den Grundstein für das Projekt in Laderholz legen sollte: „Mir wurde dann klar, dass ich meine Berufe verbinden kann. Ich fand immer beide toll, allein hat mich das nie erfüllt.“ So ging sie nach den Schulstunden ihrer Ausbildung abends noch zu den Kälbern auf den Hof.

Nach ihrem Studium ging dann alles ganz schnell: Sie sei auf den Trägerverein zugegangen, der sich vor Ort in Laderholz umgesehen und das Projekt „reibungslos“ übernommen hat. „Eine Bauernhof-Kita funktioniert nicht bei jedem, aber bei uns steht die ganze Familie hinter der Idee“, sagt Dangers. Weil jedes landwirtschaftliche Unternehmen anders aufgestellt ist, funktioniert eine solche Kita an jedem Standort anders. Auf dem Hof der Familie Dangers gibt es etwa 130 Rinder, die Kinder können dort zukünftig Kälber anfassen, füttern und sehen, wie sie wachsen. „Die Tiere kommen dann ja teilweise im gleichen Alter wie die Kinder an“, erklärt Hartmut Dangers, „so sehen sie die Rinder wachsen, während sie selbst auch älter werden.“ Dabei würden die jahreszeitlichen Abläufe, etwa der Ackerbau pädagogisch im Vordergrund stehen. Auf dem Hof werde gelehrt, was Nutz- von Haustieren unterscheidet und der Betrieb „nicht als Streichelzoo“, sondern zum Lebensunterhalt dient. „Ich möchte den Kindern die gleiche Chance geben, die ich auch hatte“, sagt Hanna Dangers. „Sie lernen für ihr Leben und können sich ein eigenes Bild von der Landwirtschaft machen.“

