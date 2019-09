Wer „Unkraut“ sät, schafft Lebensraum: Landwirte pflanzen für die Biodiversität

24 Betriebe nutzen wilde Saatgutmischungen auf 32 Hektar Land

Björn Rohloff (v. li.), Günter Wendland und Joachim Hasberg begutachten den Wuchs auf einer mehrjährigen Blühfläche. Foto: Maibaum vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Averhoy (tma). Für die meisten Landwirte sind Pflanzen wie Hühnerhirse und die Wilde Möhre „Unkraut“, das auf dem Feld nicht gern gesehen wird. Doch im Neustädter Land nehmen ganze Felder von gemischtem Wildwuchs zu: Der Grund liegt bei dem Projekt Biodiversität, das Region, Landvolk und Stiftung Kulturlandpflege seit einem Jahr anbieten.

Im sogenannten Vertragsnaturschutz verwenden Landwirte besondere Saatgutmischungen auf Flächen oder Streifen ihres Landes, die die sogenannte Biodiversität steigern, also die Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen voranbringen. „Das ist natürlich eine Leistung, die muss bezahlt werden“, sagt Joachim Hasberg vom Landvolk Hannover, „Die Landwirte stellen ihre Flächen zur Verfügung und verzichten auf den Ertrag der Weizenernte.“ Die Ausgleichszahlungen tragen das Projekt, 300.000 Euro hat die Region dafür in diesem Jahr zur Verfügung gestellt - doppelt so viel wie 2018. Auch die Landwirte nehmen das Angebot laut Landvolk gut an: 140 Betriebe beteiligen sich mit 240 Hektar Land, im Raum Neustadt sind es 24 Teilnehmer mit mehr als 32 Hektar. „Viele Landwirte sehen die Chance, einen sicheren Betriebszweig darin zu haben“, sagt Hasberg.

Bezirkslandwirt Thorsten Klingemann stellt selbst etwa 5,5 Hektar für die Maßnahmen zur Verfügung und erklärt, wie Praktikabilität und Naturschutz bei ihm Hand in Hand gehen: „Die Honigbrache kann ich bis Ende Mai aussähen, da habe ich im Sommer sowieso ein Loch, wo ich die Zeit habe.“ Die verschiedenen Pflanzenarten in der Saatgutmischung blühen dann versetzt, wodurch wilde Tiere und Insekten das Jahr über immer Futter haben. Im vergangenen Jahr habe man zehn Arten in den Mischungen ausprobiert, mit dem wachsenden Projekt verändert sich auch das: „Momentan verwenden wir Saatgutmischungen mit bis zu 37 Arten, die extra vom Hersteller konfektioniert werden“, sagt Günter Wendland von der Naturschutzbehörde der Region.

Diese werden dann in verschiedenen Maßnahmen des Projektes verwendet: Etwa Stoppelbrachen, die Tieren Schutz bieten sollen oder einer Staffelmahd, wo bestimmt Abschnitte auf dem Feld mosaikartig nicht gemäht werden. Populär ist vor allem das Anlegen von mehrjährigen Blühflächen. Joachim Hasberg erklärt, dass nach einem Jahr der Sensibilisierung nun schon zwei Drittel der geförderten Flächen mehrjährig sind. Landwirt Klingemann weist auf die Gefahren dieser Nutzung hin: „Es hängt natürlich von Standort, Boden und Niederschlag ab, wie die Fläche nachher aussieht“. So habe das Projekt zwar Erfahrung aus anderen Bundesländern mitgebracht, aber auch beim gleichen Saatgut seien die Ergebnisse oft unterschiedlich. Andere Arten wie Nachtschattengewächse würden teilweise unberechenbar sprießen, manchmal erst im Folgejahr.

„Wir müssten 2020 gucken, wie die mehrjährige Fläche sich entwickelt“, erklärt Björn Rohloff von der Stiftung Kultulandpflege, „unsere Mischung wird permanent optimiert“. Auf einer solchen Blühfläche schiebt er die hochgewachsenen Pflanzen zur Seite, um immer wieder neue Arten zu identifizieren. „Es ist immer ein Wettbewerb zwischen der Mischung und Unkraut. Wer gewinnt die Oberhand?“

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2387 vom 18.09.2019