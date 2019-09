Zweite Rutsche schlängelt sich durch das Schwimmbad

Im Balneon geht es von nun an auf Reifen in die „Blaue Viper“

Wirtschaftsbetriebe-Sprecher Steffen Schlakat (v.li.), Geschäftsführer Dieter Lindauer, Bürgermeister Uwe Sternbeck und Projektleiter David Borsutzki freuen sich über die neue Attraktion.

Neustadt (r/tma). Im Schwimmbad Balneon bei der KGS gibt es von nun an gleich zwei Schlangen - ganz ohne Bissgefahr. Die neue „Blaue Viper“ ist eine Reifenrutsche, auf der bis zu zwei Personen gleichzeitig herunterrasen können. Die etwa 82 Meter lange Rutsche ergänzt die bisherige „Grüne Mamba“ und wird von Wirtschaftsbetriebe-Sprecher Steffen Schlakat als besonders familienfreundlich beschrieben.

Bürgermeister Uwe Sternbeck freut sich über die Fertigstellung des schlangenförmigen Anbaus: „Die neue, zweite Rutsche macht das Balneon noch attraktiver, vor allem für Familien und Kinder.“ Auch Dieter Lindauer, Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe ist glücklich über die neue Attraktion: „Die guten Besucherzahlen und zahlreichen positiven Rückmeldungen haben uns Anlass gegeben, die ohnehin geplante Ausbaustufe noch früher umzusetzen. So konnten wir einen weiteren viel genannten Wunsch unserer Gäste früh realisieren.“

Auf die Rutsche geht es nur mit einem aufgeblasenen Reifen. Für Kinder, die sich alleine nicht trauen, gibt es auch einen Doppelreifen (siehe Foto), den sie gemeinsam mit einem Elternteil nutzen können. Der Name „Blaue Viper“ ist wie der der Schwesterrutsche „Grüne Mamba“ aus dem Tierreich inspiriert. Die Schlangen sind in freier Wildbahn in türkis und blau eine Rarität.

