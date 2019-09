Ortsrat bringt korrigierten Fahrplan zur Bildungslandschaft West auf den Weg

Stufenplan: Sporthalle soll schnellstmöglich saniert werden

Neustadt (os). In einer dringlichen Sondersitzung hat der Ortsrat einen neuen Fahrplan für die Michael Ende Schule (MES) und die sogenannte „Bildungslandschaft West“ auf den Weg gebracht. „Wir sind einen entscheidenden Schritt weiter“, ist sich Ortsbürgermeister Johannes Laub (CDU) sicher. Auch SPD-Sprecher Harald Baumann ist „froh, dass jetzt endlich was passiert.“

CDU, UWG und Grüne hatten das neue Modell eingebracht, das schließlich mit elf Ja-Stimmen und vier Enthaltungen der SPD seinen Weg in die weiteren Gremien nimmt. Es sieht vor, dass in einem vierstufigen Modell zunächst die Sanierung der Turnhalle angegangen wird - Umgestaltung zum Veranstaltungsort inklusive. Zur Finanzierung sollen Mittel aus einem entsprechenden Förderprogramm des Landes beantragt werden. Vereine und weitere Nutzer sollen von der Verwaltung bei der Planung eingebunden werden.

Weil es nach Auffassung gleich mehrerer Beteiligter noch keine wirkliche „Phase Null“ als Bedarfsermittlung für eine bauliche Umgestaltung der MES gegeben hat, soll die nun innerhalb der kommenden sechs Monate durchgeführt werden. Die zeitliche Komponente hatte die SPD eingefordert. Dritter Punkt der Liste: Die Verwaltung soll ein Konzept zu Kitas in der Kernstadt vorlegen - wohnortnahe Betreuung soll abgebildet werden. Zum Familienzentrum soll ebenfalls ein Modellkonzept gefasst werden, zudem soll der beste Standort gemessen am Bedarf eruiert werden.

Dass die Sozialdemokraten sich enthalten hatten, liegt laut Baumann an fehlender Absprache mit der Ratsfraktion. Die hätte auch der ursprünglichen Drucksache der Verwaltung zugestimmt. „Jetzt soll es aber in die Fachausschüsse gehen und im Oktober in den Rat“, sagt Baumann. „Wir arbeiten mit.“

In einer gemeinsamen Sitzung hatten CDU, UWG und Grüne am Montag Schulleiterin Sigrid Bierwirth zu Gast gehabt. UWG-Sprecher Willi Ostermann sieht nach diesem Gespräch im jetzt vorgeschlagenen Ablauf „das beste Vorgehen für die Schulgemeinschaft, der alte Beschluss war nicht die beste Lösung.“

Rat gibt grünes Licht für Grundschulen in Mandelsloh/Helstorf und Schneeren

Trotz der Absetzung der Bildungslandschaft West von der Tagesordnung (siehe oben) war das Thema Kinder sehr präsent in der Ratssitzung am Donnerstag.

Die Politiker gaben einstimmig grünes Licht für die Erstellung eines Raumprogramms der Grundschule Mandelsloh/Helstorf an einem Standort. Dazu wird wie berichtet eine Steuerungsgruppe eingesetzt, die mit Schulleitung sowie Lehrer- und Elternvertretern und Kita-Leitungen aus beiden Orten besetzt sein wird. Monatlich sollen die Ergebnisse dem Schulausschuss berichtet werden. Welcher Standort letztlich den Zuschlag erhält ist damit weiter offen, weitgehend sicher ist nun aber, das es nur einer sein dürfte.

Auch der Initiativantrag des Ortsrates Schneeren zur Prüfung, ob Erweiterung oder Neubau der Schule wirtschaftlicher sind, sowie eine Regelung der Betreuung (wir berichteten) wurden ohne Gegenstimme durchgewunken.

Ebenfalls entschieden ist der Ausbau der Kindertagesstätte in Büren. Dort soll es künftig für rund 2,2 Millionen Euro Kosten eine dreigruppige Einrichtung geben. Der Rat folgte damit dem Votum des Ortsrates sowie des Jugend- und Sozialausschusses, die sich ebenfalls für die weitreichendste der drei angegebenen Varianten entschieden hatten. „Das hat den Vorteil, dass keine Zwischenunterbringung nötig wird“, sagte Ortsbürgermeister Hartmut Evers (parteilos) der Neustädter Zeitung. UWG-Ratsmitglied Magdalena Itrich hatte vor der Abstimmung festgehalten, dass die Kosten pro geschaffenem Kitaplatz zudem bei der größten Variante am geringsten ausfallen.

Beschlossen wurden auch Investitions- und Betriebskostenzuschuss für eine geplante Bauernhof-Kita in Laderholz.

