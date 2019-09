Die Schranke muss ins Fernsehen: Initiative sammelt sich zur Demo

Poggenhagen (tma). Am Bahnübergang an der Moordorfer Straße sind es die Autofahrer schon lange gewohnt, wenn sich dutzende Wagen stauen und es nicht mehr voran geht. Eine Neuheit waren nun Menschenmassen auf der Ostseite zwischen Schranke und der Firma Deneke. Diese gehörten zu einer Demonstration, ausgerufen von der Bürgerinitiative (BI) „Schranke weg“ und begleitet von einem dreiköpfigen Kamerateam des Fernsehsenders SAT.1.

Die Initiative setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, die Schranke am Bahnübergang zu entfernen und durch eine Brücke zu ersetzen. Eine Planungsgruppe, bestehend aus Mitgliedern der Stadt Neustadt, der Region Hannover, der Deutschen Bahn, Vertretern des Landes Niedersachsen und der Planungsgesellschaft Sweco, hat das Projekt im vergangenen Jahr nach langen Verhandlungen auf den Weg geschickt. Die beiden höhengleichen Bahnübergänge an der Fliegerstraße/Bahnhofsstraße (Kreisstraße 336) und an der Moordorfer Straße (Bundesstraße 442) sollen durch ein neues Brückenbauwerk ersetzt werden. Ein zusätzlicher Fußgänger- und Radfahrerweg im Zuge der Fliegerstraße/Bahnhofsstraße ist vorgesehen. Doch Anfang 2019 blockierte eine Verhandlunsgpartei: „Die Bahn hat uns mitgeteilt, dass es zu einer weiteren dreijährigen Verschiebung des Projekts kommt“, berichtet der Sprecher der Bürgerinitiative, Ulrich Thies, „und das ist nur eine weitere von vielen Verschiebungen, seit wir 2013 bei der Stadt angefragt haben“. Baumaßnahmen seien nicht möglich, weil die Bahn keine sogenannten Sperrpausen zuließe.

Durch die Brandserie vor ein paar Wochen sei das Fernsehen selbst auf das Thema und die Initiative aufmerksam geworden: „Das Kamerateam vom NDR stand lange vor der Schranke und hat das Problem gleich aus erster Hand erfahren“, so Thies. Kurz darauf kehrten sie für einen Beitrag zurück, das ZDF hat einen Termin am nächsten Montag angemeldet und RTL Nord möchte am Mittwoch kommen. Am Donnerstag hat SAT.1 parallel zur Demonstration gedreht - Thies spricht von einer glücklichen Terminplanung: „Eine Demo im Herbst war immer geplant, es hat uns natürlich gut gepasst, dass das Fernsehen auch vorbeikommt“.

Demonstriert wurde dann trotz der beschlossenen Planung der Bahnbrücke. Es ginge der BI vor allem um die Anprangerung von bürokratischen Kleinigkeiten, die den Prozess ein paar Mal zu oft verschoben hätten. Die Meinung spiegelte sich bei den etwa 100 anwesenden Demonstranten wider: Auf Schildern und Transparenten waren in großen Lettern vor allem Beschwerden über die lange Wartezeit zu lesen. Auch gab es einen Konsens, dass die Thematik keine Lappalie sei, die sich nur um die Sorgen der Autofahrer drehe. Oft genannt wurden Rettungsfahrzeuge, deren Weiterfahrt durch die Schranke verzögert werde. „Mein Rekord ist eine halbe Stunde“, sagt Elvira Thies, „und selbst zehn Minuten können in einem Notfall über Leben und Tod entscheiden“.

Ganz so lange gingen die Schranken vor den Demonstranten nicht zu, bis die erste Wartezeit eintrat, vergingen zwölf Minuten. Das Stellwerk in Nienburg sei defekt, weshalb kaum Züge aus dem Norden kämen, erreicht die Wartenden eine Nachricht. Als der Signalton dann rasselte, gab es ganz neue Gefühle: „Endlich geht es hier los!“, tönte es aus der Menge. Auch das Filmteam musste für eine Aufnahme lange vor geschlossenem Bahnübergang sichtlich ungeduldig warten. Kurz vor der Zugeinfahrt gab eine Anwohnerin mitfühlend von sich: „Nicht jammern, das geht uns jeden Tag so.“

