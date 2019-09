Ortsräte werden flächendeckend abgesagt

Trojaner macht Einladungen unmöglich - manches läuft wieder an, anderes muss warten

Neustadt (os). Nicht alles geht auf einmal: Trotz Unterstützung der eigenen IT-Abteilung durch externe Dienstleister hat die Aufarbeitung des Trojaner-Angriffs auf die Stadtverwaltung ihre Grenzen.

Die aktuelle Runde von Ortsratssitzungen im Neustädter Land wird nicht stattfinden. Weil die Verwaltung nach dem Trojaner-Angriff keinen Zugriff auf das Rats-Informationssystem hat, ist es nicht möglich, Einladungen fristgerecht zu versenden und die entsprechenden Beschlussdrucksachen verfügbar zu machen. „Das letzte Update war am 4. September, erst am Donnerstag wurde versucht, das System wieder in Gang zu setzen“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley.

Deshalb fallen die Sitzungen am 25. und 26. September im Mühlenfelder Land, in Helstorf, Poggenhagen, Bevensen, Otternhagen, Mardorf, Mandelsloh und Mariensee ebenso aus wie die am 1. Oktober in Bordenau, am 2. Oktober in der Kernstadt und am 9. Oktober in Eilvese. Die Ladungsfrist für die Sitzungen beträgt 14 Tage. Sollte die Anwendung ohne große Probleme wieder nutzbar gemacht werden können, dürften spätere Termine im Oktober möglich sein.

Die Finanzsoftware der Verwaltung läuft auf einzelnen Rechnern und ermöglicht erste Buchungen, zum Beispiel von schon verspätetem Elterngeld (wir berichteten).

In Stadtbüro und Standesamt sind ebenfalls erste Rechner zurück am Netz. „Weiterhin gilt die Bitte: Bürger sollten vor einem Besuch anrufen und ihr Anliegen nennen. Dann kann vorab geklärt werden, ob das möglich ist. So spart man sich vergebliche Wege“, so Schley. Auch bereits vereinbarte Trauungs-Termine bitten die Standesbeamten noch einmal telefonisch zu prüfen, damit im Falle verlorener Daten keine Hochzeit vergessen wird.

Fragen im Netz, warum nicht auch die Zulassungsstelle zumindest teilweise wieder aktiviert werden kann, weil benachbarte Dienstleister davon abhängen, begegnet die Stadtsprecherin mit klarer Aussage: „Es gibt eine Prioritätenliste, alles auf einmal geht nicht. Zuerst einmal müssen wir dafür sorgen, dass etwa die Menschen, die dringend auf ihr Elterngeld warten, das ausgezahlt bekommen.“ Weil die Zulassungsangelegenheiten auch in den Nachbarkommunen erledigt werden können, steht dieser Behördenteil weiter hinten auf der Liste. „Das tut mir auch leid, aber es geht eben nicht anders“, so Schley.

