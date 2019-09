Geklaute DLRG-Motoren tauchen schnell wieder auf

Verkehrskontrolle und Aufmerksamkeit führen zu Dieben

An beiden Rettungsbooten der DLRG am Nordufer wurden die Motoren entwendet, ...

An beiden Rettungsbooten der DLRG am Nordufer wurden die Motoren entwendet, dabei richteten die Täter erheblichen Schaden an, der sich aber erst im Laufe der Woche beziffern lassen wird.

Neustadt/Mardorf (os). Diebesgut auf der Ladefläche, zwei von drei Insassen per Haftbefehl gesucht - eine Streifenbesatzung in Garbsen hat am frühen Freitagmorgen gegen 1.55 Uhr an der B6 bei der Verkehrskontrolle eines Mercedes Sprinter genau den richtigen Riecher bewiesen.

Auf der Ladefläche wurden vier Außenbordmotoren und sechs 20-Liter-Kanister mit Diesel gefunden. Die dritte Person im Fahrzeug war zudem zur Abschiebung ausgeschrieben.

Im Laufe der Ermittlungen konnten bis Montag drei Tatorte ermittelt werden. Zwei der Außenbordmotoren stammen aus einem Diebstahl in Mardorf, am Strandweg. Dort haben die Täter die Motoren von Booten der DLRG entwendet und die Boote dabei zum Teil erheblich beschädigt. Die Boote wurden anschließend sich selbst überlassen und am Nachmittag auf dem Meer treibend bemerkt. Als die DLRG informiert wurde, waren die Motoren schon sichergestellt.

Zwei weitere Außenbordmotoren mit E-Antrieb und eine benzinbetriebene Ramme wurden in Mardorf am Uferweg aus einem Schuppen entwendet. Die sechs Kraftstoffkanister konnten einem Einbruch in eine Garage an der Meerstraße in Mardorf zugeordnet werden.

Gegen zwei der Täter wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover ein Haftbefehl erlassen. Der dritte Täter wurde in Abschiebehaft genommen.

Eine aufmerksame Passantin hatte am Montagmorgen gegen 2 Uhr beobachtet, wie zwei Männer an der Goethestraße in Neustadt auf die Ladefläche eines geparkten Sprinters stiegen und dort etwas entwendeten. Die Täter fuhren dann mit einem weißen Wohnmobil davon. Im Rahmen der Sofortfahndung wurde das Wohnmobil in Meyenfeld gestoppt. Kurz vor der Kontrolle wurde ein Teil des Diebesgutes, eine Dieselpumpe mit Schlauch, aus dem Fahrzeug

geworfen. Diese stammte von der Ladefläche des Sprinters.

Bei der späteren Durchsuchung des Fahrzeugs wurde diverses Werkzeug beschlagnahmt. Ein Teil der Werkzeuge konnte zwischenzeitlich dem Einbruch in einen an der Lessingstraße (Neustadt) geparkten Werkstattwagen zugeordnet werden.

Andere Werkzeuge dürften auch aus weiteren Taten stammen, sie konnten bislang jedoch noch nicht zugeordnet werden. Beschlagnahmt wurden ein Bosch Akku Trennjäger, ein Hilti Akku Trennjäger, diverse Werkzeuge wie Ring-Maulschlüssel, Ratsche und mehr, ein Makita Trennschleifer sowie ein Makita Akkuschrauber im schwarzen Koffer.

Die beiden Insassen des Wohnmobils wurden festgenommen, mangels Haftgründen musste einer von ihnen aber entlassen werden. Der zweite Täter wurde bereits am Montag im beschleunigten Verfahren dem Amtsgericht Neustadt vorgeführt. Hinweise, etwa zum gefunden Diebesgut, an die Polizei Neustadt, Telefon 05032/9559-115.

