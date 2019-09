Stille Post: Verschlossene Filiale sorgt bei Kunden für Ärger

Am Walle ist die Post regelmäßig nicht mehr erreichbar

Schon lange ein Aufreger: Die Postbankfiliale „Am Walle“ bleibt oftmals verschlossen. Fotos: Maibaum

Aushänge im Eingangsbereich erklären die Situation um die Geldautomaten.

Neustadt (tma). Seit Monaten für viele ein Ärgernis: Die Postbankfiliale bleibt während ihrer regulären Öffnungszeiten oft geschlossen. Wer nicht zugestellte Pakete abholen möchte, die dorthin gebracht wurden, hat dann nur die Möglichkeit an einem anderen Tag wiederzukommen. In den vergangenen Wochen haben die Neustädter Zeitung zahlreiche Anfragen von Lesern zu dem Thema erreicht, die von verschiedensten Tagen berichten, an denen sie „Am Walle 5“ vor verschlossener Tür standen. Einzige Information ist meist ein Aushang, der darauf hinweist, dass die Filiale am genannten Tag „aus betrieblichen Gründen geschlossen bleibt“. Das Problem tritt vielen Eindrücken zufolge sowohl zu den Öffnungszeiten am Vormittag, von 9 bis 12.30 Uhr, als auch zwischen 15 und 18 Uhr auf.

Einige Neustädter spekulierten sogar über eine Schließung der Niederlassung, Anfang des Jahres gab das Unternehmen bundesweit mehr als 70 Filialen auf. Dies sei laut Pressesprecher Ralf Palm hier aber nicht der Fall: „Leider konnten wir die Filiale aufgrund von unvorhersehbaren Personalausfällen in der Vergangenheit nicht immer planmäßig öffnen“, sagt Palm, „unser Personalmanagement arbeitet mit Hochdruck daran, dass sich Kunden schnellstmöglich wieder auf stabile Öffnungszeiten in der Filiale verlassen können“.

Einige Beschwerden weisen auch auf ein anderes Problem hin, was durch die Ausfälle der Filiale verschärft wird: Die Geldautomaten der Postbank stehen im Eingangsbereich - und damit nun auch oft hinter verschlossener Tür. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Sinne der Bank ist“, empört sich Kunde Axel Stach. Bereits Anfang Juni habe er sich bei der Post gemeldet und die Antwort erhalten, dass der Zustand nur temporär sei. Auch drei Monate später schreibt Sprecher Palm: „Die Einschränkungen gelten nur vorübergehend bis sich die Lage ändert“. In der Wartezeit sollen Kunden auf die Postfiliale im Famila-Warenhaus und den Geldautomaten der Commerzbank in der Windmühlenstraße ausweichen.

Grund dafür, dass die Automaten überhaupt hinter verschlossenen Türen stehen wenn die Filiale schließt, gibt die Postbank mit Vandalismus an. „Uns ist daran gelegen, dass unsere Kunden den Zugang zu unseren Filialen rund um die Uhr nutzen können. Jedoch müssen wir in Einzelfällen abwägen, inwieweit die aktuelle Sicherheits- und Sachlage den 24 Stunden-Zugang vor Ort zulässt“. Kombiniert mit den verschlossenen Türen zu regulären Öffnungszeiten ergäbe dies dann teilweise lange Wartezeiten, berichtet der Neustädter Stach: „Es ist schon nicht mehr zeitgemäß von 13 bis 15 Uhr zu schließen, wenn Kunden in der Mittagspause die Post nutzen wollen, aber jetzt stehen an einem der seltenen offenen Tage sogar Schlangen vor den Automaten“.

Ausgabe-Nr. 2387 vom 18.09.2019