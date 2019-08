Falschgeld und Drogen bei Großrazzia gefunden

Polizei durchsucht zehn Objekte

Bei den Dursuchungen wurden auch Spürhunde eingesetzt. Foto: Seitz

Die Polizei war mit einer großen Zahl Beamten vor Ort. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Mit einer großen Durchsuschungsaktion sind starke Polizeikräfte am heutigen Mittwochmorgen gegen mutmaßliche Drogenhändler in der Kernstadt vorgegangen. Neben zahlreichen Beamten von Bereitschaftspolizei und SEK waren auch Diensthunde im Einsatz. Die eingesetzten Kräfte hatten sich unter anderem am Balneon gesammelt und waren dort aufgefallen, zu den Durchsuchungsorten zählte das Hallenbad aber nicht.

Wie Staatsanwalt Oliver Eisenhauer auf Anfrage der NZ bestätigte, wurden zehn Objekte in Zusammenhang mit fünf Verdächtigen durchsucht. Ein weitere Verdächtiger sitzt derzeit in Haft. Die Ermittlungen richten sich gegen eine 18-Jährige Neustädterin, zwei in Neustadt wohnende Iraker im Alter von 24 und 30 Jahren sowie gegen zwei Deutsche, die 22 und 33 Jahre alt sind. "Die Verdächtigen haben zum Teil verschiedene Aufenthaltsorte, deshalb wurden so viele Objekte durchsucht", so Eisenhauer. Gefunden wurden geringe Mengen Marihuana und Ecstasy sowie rund 7.000 Euro Bargeld. Überraschender zusätzlicher Fund: 67.000 Euro Falschgeld.

Die gefundenen Drogen werden nun genauer analysiert, die Beschuldigten zu den Vorwürfen vernommen.

