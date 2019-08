Geht „selbst ernannter Sheriff“ mit Schrauben gegen Autos vor?

Pferdehalter schon zwei Mal mit Reifenschaden

Auf dem Wirtschaftsweg in Verlängerung „Im Bürgermoor“ ...

liegen derzeit immer wieder Nägel und Schrauben, viele hat Uwe Oertelt bereits eingesammelt, ...

schon zwei Mal hatten die aber auch Reifen an seinen Fahrzeugen beschädigt. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Einen konkreten Verdacht hat Uwe Oertelt nicht, aber freundliche Gedanken zu einem bisher Unbekannten fallen ihm deutlich schwer. „Am Anfang konnte man ja noch schmunzeln“, berichtet er über die Zeit vor einigen Wochen, als die ehemals genutzte Schranke am Wirtschaftsweg in Verlängerung „Im Bürgermoor“ plötzlich wieder verschlossen wurde. „Eigentlich gibt es da mittlerweile einen Sperrpfosten“, so Oertelt. Als Pferdebesitzer nutzt er den Weg, um seine Tiere zu versorgen. Die Nutzung durch Autos scheint aber jemandem nicht zu gefallen. „Selbst ernannter Sheriff“ nennt der Neustädter den „Drahtzieher“. Zu dem wurde der oder die Unbekannte nämlich, als das bloße Schließen der Schranke wohl nicht den gewünschten Erfolg brachte. Wo früher das Schloss saß, wurde eine Schnur oder Draht zur Blockade genutzt.

Nachdem auch das wenig half, werden „Im Bürgermoor“ härtere Geschütze aufgefahren. „Mittlerweile liegen immer wieder Schrauben und Nägel auf dem Weg“, berichtet Oertelt. Allein in seinen Fahrzeugen wurden so im Laufe der vergangenen Woche zwei Reifen beschädigt. Er hat Anzeige bei der Polizei erstattet, die ermittelt zunächst wegen Sachbeschädigung.

Wer etwas Verdächtiges bemerkt, sollte das im Kommissariat an der Theodor-Heuss-Straße melden, Telefon 05032/9559-115.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1067 vom 24.08.2019