Dr. Markus Holtel ist „Spießer, Abenteurer und Lebenskünstler“

Neuer Direktor will Klinikum weiter nach vorn bringen

Klinikum mit neuer Leitung: (v. l.) Dr. Stephan Kaaden, Dr. Matthias Bracht, Dr. Markus Holtel, Pflegedirektor Martin Langsdorf, KRH-Geschäftsführerin Barbara Schulte, Kaufmännischer Direktor Manfred Glasmeyer und Stefan Pilz, Referent auf der Einführungsveranstaltung.

Neustadt (r/dgs). Dr. Markus Holtel ist neuer Geschäftsführender und Ärztlicher Direktor am Klinikum Neustadt. Schon bei seiner Einführung überzeugte der 54-Jährige die teilnehmenden Gäste mit seinen Zeichen- und Erzählkünsten. Dazu griff der Mediziner die drei Schlüsselbegriffe der hauseigenen Arbeitgebermarke auf und versah sie mit Sinnbildern aus seinem persönlichen Selbstverständnis:

Die Aktentasche stehe für den „Spießer“ in ihm und seine Begeisterung für das Qualitätsmanagement. Das, so der Anästhesist, helfe Prozesse zu klären und zu optimieren und diene so dazu, die Patientenversorgung zu verbessern. Als „Abenteurer“ sieht sich Holtel, wenn er in seiner Freizeit mit einem Krankenhausschiff vor der Ostküste Afrikas unterwegs ist und dort zusammen mit 400 ärztlichen und pflegerischen Kollegen Patienten behandelt. Besonders begeistert berichtete der „Lebenskünstler“ Holtel von seinen Einsätzen als Notarzt im Rettungswagen. Ein Hobby, dem er immer noch, soweit es seine Aufgabe als Krankenhausdirektor erlaube, sehr gerne nachgehe.

„Wir haben für die Direktoriumsposition hier in Neustadt jemanden wie Sie gesucht, jemanden, der auch unkonventionell ist“, betonte Dr. Matthias Bracht, Geschäftsführer Medizin des Klinikums Region Hannover (KRH), in seiner Begrüßungsrede. „Einen Medizinmanager, der keine Hemmungen hat, direkt auf die klinisch Tätigen zuzugehen und mit ihnen in den konstruktiven Dialog zu treten, immer wieder neue intelligente Lösungen zu finden, um die Patientenversorgung nachhaltig zu verbessern und zu entwickeln.“ Besonders beeindruckt zeigte sich Bracht von der zupackenden Art des noch jungen Direktors, der auch schon nachts auf der Intensivstation unterwegs war, um sich einen eigenen Eindruck von der Arbeit dort zu verschaffen. Er freue sich, hier mit „hochprofessionellen Teams“ daran arbeiten zu dürfen, „unser kommunales Haus gezielt weiter nach vorne zu bringen“, sagte Holtel. Besonders positiv sei ihm aufgefallen, wie viel Wert auf die ständige Fort- und Weiterbildung gelegt werde.

In den Wochen des Leitungsübergangs hatte Dr. Stephan Kaaden, Chefarzt der Klinik für Allgemeinchirurgie, die Funktion des kommissarischen Ärztlichen Direktors nebenamtlich ausgefüllt.

