Neues Schild sorgt für klare Verhältnisse

Vorfahrtsregelung soll nun deutlich erkennbar sein

Klare Aussage: hier hat man Vorfahrt. Fotos: Stadt Neustadt

In der Straße „Am Walle" ist der Beginn des verkehrberuhigten Bereichs nun besser zu erkennen.

Neustadt (os). „Muss ich hier warten oder habe ich Vorfahrt?“ An der Leinstraße, Ecke „Am Walle“ haben sich diese Frage offenkundig einige Verkehrsteilnehmer gestellt, wenn sie stadteinwärts unterwegs sind. „Zur dortigen Vorfahrtsregelung hat es in den vergangenen Jahren diverse Anfragen bei der Stadtverwaltung gegeben“, so Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Mit einer optimierten Beschilderung soll sich das jetzt ändern. Die Vorfahrtsregelung selbst hat sich nicht geändert. Wer auf der Leinstraße fährt, hat weiterhin Vorrang. An der Einmündung gilt und galt kein Rechts-vor-Links. Das Verkehrszeichen 301 „Vorfahrt“ sagt das jetzt auch deutlich aus.

Geändert hat sich auch die Beschilderung „Am Walle“. Ein größeres „Vorfahrt achten“-Schild an der Einmündung zur Leinstraße angebracht, zeigt auch hier die Regelung besser erkennbar an, zum anderen ist das bisher direkt an der Einmündung aufgestellte Verkehrszeichen „Verkehrsberuhigter Bereich“ um rund 50 Meter zurückversetzt worden und befindet sich nun auf Höhe der Postfiliale. „Dieser Schritt war aus formalen Gründen Voraussetzung dafür, das „Vorfahrt“-Schild an der Leinstraße realisieren zu dürfen“, so Gleue. Er hält aber auch den „Verkehrsberuhigten Bereich“ jetzt für besser erkennbar. Viele Autofahrer hatten das nach Erfahrungen der Stadtverwaltung

bisher nicht erkannt, auch die Fahrweise vieler Verkehrsteilnehmer scheint das immer wieder zu belegen. An die erlaubte Schrittgeschwindigkeit halten sich wenige.

