80 Plätze dazu: Startschuss für die neue Kindertagesstätte „Auengärten“

Fertigstellung Sommer 2020 - Kosten 2,8 Millionen Euro

Erster Spatenstich: Bürgermeister Uwe Sternbeck (v.l.) mit dem stellvertretenden Projektleiter der Stadt, Olaf Gathmann,und Landschaftsarchitekt Thomas Ostermeyer.Foto: Gade-Schniete

Neustadt (dgs). Und noch ein Spatenstich: Am Donnerstag gab Bürgermeister Uwe Sternbeck den Startschuss für den Bau der Kindertagesstätte Auengärten. An der Märchenstraße, direkt neben dem Altenheim „Wölper Ring“, baut die Stadt eine integrative Einrichtung für 50 Kindergarten- und 30 Krippenkinder. Bis zum Sommer 2020 soll sie fertig sein, Kosten 2,8 Millionen Euro.

Der Winkelbau mit 820 Quadratmetern Nutzfläche entsteht auf einem großen Grundstück. Der Westflügel ist zweigeschossig und wird mit einem Aufzug ausgestattet. Hier sollen die beiden Kindergartengruppen untergebracht werden. Neben den Gruppenräumen gibt es einen Bewegungsraum. Küche und Essbereich sind im vorderen Teil untergebracht mit einem „Schaufenster“ zur Straße.

Die Krippe mit eigenem, kleinkindgerechten Außengelände findet im eingeschossigen Flügel Platz. An die Einrichtung schließt sich noch ein öffentlicher Spielplatz mit Seilbahn und Trampolin an. Landschaftsarchitekt Thomas Ostermeyer, der für die gesamte Grünstruktur der Auengärten zuständig ist, hat bereits genaue Vorstellungen, wie die Wege und Plätze des neuen Quartiers sich einfügen. Er hofft, dass auch die Grüngestaltung mit Fertigstellung der Kindertagesstätte abgeschlossen ist. Mitte September sollen die Tiefbauarbeiten fertig sein, der Rohbau zum Jahresende. Handwerksfirmen zu finden sei aber nach wie vor ein Problem, so Olaf Gathmann vom Fachdienst Immobilien.

Die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen steige weiter, berichtet Bürgermeister Sternbeck. Nicht allein die Beitragsfreiheit habe den Bedarf in die Höhe getrieben, vermutet er. Eltern könnten neuerdings bis zum Mai eines Jahres entscheiden, ob ihr Kind zur Schule gehe oder noch ein Jahr in der Kita bleibe. So mancher entscheide sich da für den Kindergarten, „hier ist man mit dem Ganztagesangebot einfach sehr viel weiter als im Schulbereich“, sagt der Bürgermeister.

