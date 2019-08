Ampel-Odyssee dauert bis Oktober

Betonblock bleibt Schülern noch bis zu den Herbstferien erhalten

Nach einer NZ-Anfrage kommt Bewegung in die Ampel-Geschichte, am Mittwoch gab es einen eilig anbraumten Ortstermin. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). „Wir leben hier in einem hoch zivilisierten Land und schaffen es nicht, innerhalb von zwei Jahren eine neue Ampel aufzubauen?“, ereiferte sich Ortsratsmitlied Jürgen Schadt (CDU) bei einem Ortstermin am Mittwoch. Zwar haben am Donnerstag die Arbeiten an der Siemensstraße, Ecke Wunstorfer Straße begonnen, mit einer Fertigstellung ist jedoch nicht vor Oktober zu rechnen. Schadt und sein Ortsratskollege Matthias Rabe von der SPD reagierten darauf mit Unglauben. „Es gibt doch eine Unfallverursacherin und ihre Versicherung“, so Rabe.

Das ist für Dagmar Schober, Leiterin der Straßenmeisterei Berenbostel aber nicht das Problem. „Wir hatten keinen Vertrag mehr mit einem Tiefbauer“, erklärte sie vor Ort noch einmal. Eine genaue Statik für den über die Fahrbahn gebogenen Masten sei ebenso notwendig, wie eine entsprechende Gründung (siehe Kasten). Im April hatte sich Ortsbürgermeister Johannes Laub (CDU) noch einmal mit dem Thema beschäftigt (wir berichteten). Wie täglich hunderte Schüler nutzt er häufig den Radweg, der seit dem Unfall mit einer provisorischen Ampel in einem massiven Betonblock stark eingeschränkt ist. Auf Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Sebastian Lechner hatte der vom Leiter des Geschäftsbereiches mitgeteilt bekommen, Ende Mai solle die neue Ampel montiert werden. Ein Nachfrage der NZ bei Lechner hatte die Sache neu beschleunigt.

„Das war nur der Termin für den Vertragsabschluss mit unserem neuen Tiefbauer“, so Schober auf NZ-Nachfrage. Der Betonblock auf dem stark genutzten Weg sei aber nötig gewesen, weil die Ampel nur mit zwei Lichtzeichen funktioniert, beantwortete einer der Fachleute die Frage der Neustädter Zeitung, ob übergangsweise nicht auch die linksseitige Ampel gereicht hätte.

Ein Neustädter, der die Gruppe aus Stadt, Landesstraßenbaubehörde, Straßenmeisterei, Polizei, Ortsrat und Rewe-Marktleiter bei dem Ortstermin passierte, machte seinem Ärger lautstark Luft. „Das ist eine Schande, eineinhalb Jahre für eine neue Ampel. Aber sie bekommen alle weiter ihr Geld.“

Ob die Versicherung überhaupt noch eintreten muss, um den Ampelneubau zu finanzieren, wollte Rabe wissen. „Wir haben drei Jahre Zeit, das kann man auch noch verlängern“, gab die Straßenmeisterei-Leiterin als Antwort. Ein Fingerzeig auf eine noch längere Dauer solle das aber nicht sein.

Mit der Demontage des alten Ampelmastes begannen am Donnerstag die Arbeiten für eine neue Anlage. Dafür wurde der Fußweg auf Höhe des Mastes komplett gesperrt. Auch der Autoverkehr auf der Siemensstraße ist derzeit beeinträchtigt, da kurzfristig ein Bagger im Straßenraum zu Einsatz kommt.

Eine Baugrube wurde ausgehoben, um die genaue Position der im Boden verlaufenden Versorgungsleitungen (Telefon, Strom, Gas) zu lokalisieren. „Dieser Schritt ist notwendig, damit die Versorgungsleitungen im weiteren Bauablauf nicht beschädigt werden“, so Stadt-Verkehrskoordinator Benjamin Gleue.

Am kommenden Montag soll dann ein so genannter Ramm-pfahl gesetzt werden, an dem später der neue Ampelmast befestigt wird. Der Fußweg bleibt bis zum Abschluss dieser Arbeiten gesperrt. „Auch am Montag ist mit zeitweisen Behinderungen durch vom Straßenraum auszuführende Arbeiten zu rechnen“, so Gleue.

Ausgabe-Nr. 2381 vom 07.08.2019