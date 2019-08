„Zusammenhalt im Ort“ rettet den Dorfteich vorm Umkippen

Landwirt spendiert Wasser, Feuerwehr hilft beim Pumpen

Stinkender Schlamm blieb zurück, wo sonst Wasser steht.

Julian Reddert (li.) und Louis Neugebauer von der Bordenauer Feuerwehr im Einsatz. Mit einer Pumpe wird Grundwasser in den Dorfteich geleitet.

Die Bordenauer (v.li.) Jens Schwarzer, Alexander Maaß und Alf Reddert haben die Idee gehabt, den Dorfteich mit Grundwasser zu befüllen. Sie sind gespannt, ob die Aktion Erfolg hat.

Bordenau (os). „Ich lebe seit 34 Jahren hier, aber so habe ich den Dorfteich noch nicht gesehen“, sagt Heidi Prendel, als sie mit ihrem Hund das Gewässer in der Dorfmitte passiert.

Die Seerosen-Bänke sind zu Haufen zusammengefallen, auf der Nordseite ist ein breiter „Strand“ zu sehen. In der Südwest-Ecke ist nur mehr ein Schlammstück geblieben. Laut Alf Reddert von der Angel-Gemeinschaft, die den Dorfteich betreibt, waren über weite Strecken kaum mehr als 30 Zentimeter Wasser übrig geblieben. „Er drohte jeden Moment umzukippen“, das wäre laut des Anglers das Todesurteil für hunderte Karpfen, Schleien, Aale und andere Fisch gewesen.

Bei einem Treffen des Schützenvereins kam das Thema zur Sprache, schnell keimte die Idee, Abhilfe zu schaffen. „Wir hatten Experten für verschiedene Aspekte dabei“, sagt Reddert. Feuerwehrleute, die um den Transport wussten, aber auch Leute, die eine Wasserquelle auftaten. Das war schwieriger als zunächst gedacht. Die Leine darf nicht einfach angezapft werden, der Brunnen des TSV war bereits stark beansprucht.

„Mit Gemüse-Landwirt Hannes Koch haben wir aber glücklicherweise einen Unterstützer gefunden“, lobt Reddert das Engagement des Liethers. Der stellte einen seiner Bewässerungsbrunnen zur Verfügung, die Feuerwehr legte eine fast einen Kilometer lange Schlauchleitung und sorgte für Pumpkraft. Am Mittwoch gegen 14 Uhr sprudelten die ersten Liter in den Dorfteich, bis 4 Uhr am Morgen lief das Wasser weiter. „Ich habe selbst nachts Kaffee für die Helfer geliefert, die für den reibungslosen Betrieb sorgten“, sagt Malermeister Reddert, der auch den Kraftstoff für die Pumpe spontan bezahlt hatte.

„Ich finde das genial wie schnell und reibungslos die Rettung durch den Zusammenhalt und die gute Vernetzung im Dorf geklappt hat“, freut sich Reddert. „Wenn man will, klappt das.“

