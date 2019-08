Heute ist der erste Spatenstich für den neuen Westflügel am Schloss Landestrost

Nutzung als Büro- und Verwaltungsgebäude - Fertigstellung 2020/2021

Der neue Westflügel wird mit 3.000 Quadratmetern Nutzfläche sehr viel größer als der alte sein. Repro: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). Nach zweijähriger Planungs- und Vorbereitungsphase erfolgt am heutigen Mittwoch der Spatenstich für den Neubau des Westflügels am Schloss Landestrost. „In einem historischen Ensemble zu bauen, stellt immer eine besondere Herausforderung dar“, erklärt Anja Roemisch, Geschäftsführerin der Stiftung Kulturregion als Eigentümerin des Schlosses. Ziel sei es, das zur Zeit der Weserrenaissance als vierflügelige Anlage geplante Ensemble wieder adäquat zu schließen. Inzwischen ist der in den 50er Jahren entstandene Westflügel abgerissen. Bis 2018 war dort jahrzehntelang die städtische Bibliothek untergebracht. Der angrenzende Katharinensaal wurde für Veranstaltungen aller Art genutzt.

Jetzt soll ein moderner Bau entstehen, „der die historischen Architekturelemente zeitgemäß umdeute“, so der Plan. In seiner Größe und Ausdehnung wird der Neubau mit 3.000 Quadratmetern Nutzfläche den Gebäudeflügeln der Weserrenaissance entsprechen und somit deutlich größer sein als der alte Westflügel. Was auf den ersten Blick wie ein zweigeschossiges Gebäude erscheint, wird immerhin vier Geschosse umfassen. Das hohe Sockelgeschoss der Weserrenaissance-Flügel findet sich als verglaste offene Fläche im Erdgeschoss des Neubaus wieder. Auf der Hofseite entsteht ein repräsentatives gläsernes Eingangsportal mit massivem Kupferrahmen. Die Fensterachsen werden mit Sandsteineinfassungen versehen wie am Bestandsgebäude.

Ebenso wie die historischen Gebäudeflügel erhält auch der Neubau ein Klinkermauerwerk. Außergewöhnlich dürfte das Traufgesims sein, das als Glasband ausgebildet ist und den Eindruck erwecken soll, als würde das Dach schweben.

Genutzt werden soll der neue Westflügel als Büro- und Verwaltungsgebäude. Die Fertigstellung ist für Ende 2020 oder Anfang 2021 geplant.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1063 vom 27.07.2019