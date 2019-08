Feuerwehrzentrum ist mit Kosten von 30 Millionen Euro Großprojekt der Stadt

Lechner: ÖPP-Verfahren soll die Verwaltung entlasten

milienurlaub an Nord- und Ostsee zurückgekehrt, machte sich der CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Lechner auf Sommertour durch den Wahlkreis. Auf dem Plan stand dabei auch die Großbaustelle des neuen Feuerwehrzentrums an der Nienburger Straße. „Eines der größten Bauprojekte Neustadts“, so Lechner. Die Stadt führt das 30-Millionen-Projekt zusammen mit der Region Hannover, die hier ihre feuerwehrtechnische Zentrale einrichtet, im sogenannten ÖPP-Verfahren durch, einer öffentlich-privaten Partnerschaft. „Wir haben selbst noch nicht so viel Erfahrung damit“, erklärte Lechner. Umso wichtiger war dem Politiker das Gespräch mit dem Neustädter Tiefbauunternehmer Uwe Scharnhorst, der den Zuschlag für die vorbereitenden Erdarbeiten erhielt.

Mit dem Unternehmen Goldbeck als Bauträger hat einer der Marktführer mit einem Jahresumsatz von 2,7 Milliarden Euro das Projekt übernommen. In Neustadt baute die Firma auch den Dachdecker-Einkauf im Gewerbegebiet Ost. Das Risiko bei so großen Projekten sei enorm, so Lechner, daher sei es gut, die Sache in die Hände von „Profis“ zu geben. Ihm gehe es dabei auch um eine Entlastung der Stadtverwaltung, die nicht nur das neue Rathaus als weiteres Großprojekt in Planung habe, sagte der CDU-Politiker.

CDU-Ratsherr Heinz-Jürgen Richter, der Lechner auf seiner Tour begleitete, verwies auf den Zeitrahmen mit Fertigstellung bis Ende 2020, das enge finanzielle Korsett und die zwei Bauherren. „Das alles braucht eine super Koordinierung“, zeigte er sich überzeugt.

Für ihn als Unternehmer sei das ÖPP-Verfahren nicht unbedingt optimal, machte dagegen Scharnhorst deutlich. „Auf Augenhöhe“ mit einer Stadtverwaltung zusammenzuarbeiten, sei ihm lieber, als bei einem „Global Player als kleines Licht“, erklärte der Mittelständler aus Nöpke, der derzeit 70 Mitarbeiter beschäftigt. Er habe aber bisher das Gefühl, dass die Zusammenarbeit mit Goldbeck gut funktioniere, betonte Scharnhorst.

Scharnhorst: „Wir sind als erste und letzte auf der Baustelle“

6.000 Kubikmeter Mutterboden hat das Tiefbauunternehmen Scharnhorst in den vergangenen Wochen auf dem Baugrundstück abgetragen und zum großen Teil abtransportiert. „Landwirte sind da dankbare Abnehmer“, berichtet Firmenchef Uwe Scharnhorst. Für ihn ist das Feuerwehrzentrum einer seiner größeren Aufträge mit einem Volumen „weit über eine Million“. Inzwischen ist das leicht abschüssige Gelände planiert und der Boden verdichtet. Das neue Feuerwehrzentrum wird eine Grundfläche von 6.000 Quadratmetern haben. Die Gründungsschicht für die Stahlkonstruktion des Gebäudes ist ebenfalls vorbereitet. Für einen 20 Meter hohen Schlauchturm im hinteren Bereich musste eigens ein tieferes Fundament ausgehoben werden. Auch alle Rohrleitungen und Anschlüsse werden bereits verlegt. Für die Bodenplatte selbst ist Scharnhorst nicht mehr zuständig. „Das übernimmt dann eine Rohbaufirma“, erklärt er. Die Anlage des Grundstücks nach Abschluss der Bauarbeiten liegt dann wieder Scharnhorst. dgs

