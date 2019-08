Neue Decke für städtische Straßen

Ampel auf der Leinstraße - weitere Bereich folgen

Neustadt (os). Entlang der Leinstraße müssen sich Verkehrsteilnehmer in der kommenden Woche auf Behinderungen und längere Fahrtzeiten einstellen. Auf dem rund 500 Meter langen Abschnitt zwischen der Einmündung in die Theodor-Heuss-Straße und der B6-Auffahrt in Richtung Hannover lässt die Stadt Neustadt eine dünne Deckschicht aufbringen.

Die Arbeiten sollen am Dienstag und Mittwoch, 6. und 7. August, durchgeführt werden. In den folgenden beiden Tagen werden Nacharbeiten erledigt. Es wird eine Wanderbaustelle eingerichtet, eine Ampel regelt den Verkehr. Um den morgendlichen Pendler-Verkehr möglichst wenig zu behindern, wird erst um 8.30 Uhr begonnen. „Die Arbeiten wurden aufgrund der in den Sommerferien erfahrungsgemäß geringeren Verkehrsdichte in diese Jahreszeit gelegt“, sagt Neustadts Verkehrskoordinator Benjamin Gleue.

„Es lässt sich technisch nicht vermeiden, dass die Ein- und Ausfahrt in die Theodor-Heuss-Straße und die Straße Großer Weg sowie die Zuwegung zu einzelnen Grundstücken zwischenzeitlich für bis zu 45 Minuten gesperrt sind“, fügt er hinzu. Die Auf- und Abfahrt der B6 bleibt frei, im Baustellenbereich gelegene Parkmöglichkeiten stehen aber nicht zur Verfügung, es wird ein Halteverbot eingerichtet. Die Gehwege sind nicht betroffen.

Wie im vergangenen Jahr bereits an diversen städtischen Straßen geschehen, lässt die Stadt eine etwa einen Zentimeter dicke Asphaltschicht im Kalteinbau (DSK-Schicht) aufbringen. Die neue Deckschicht verhindert, dass Regenwasser durch kleinere Risse in den Straßenunterbau eindringt und dessen Substanz weiter beschädigt.

„Da das eingebaute Material zunächst aushärten muss, ist ein sofortiges Überfahren der Schicht nicht möglich“, so der Verkehrskoordinator. Je nach Witterung sind zwischen 15 und 45 Minuten dafür nötig. Während Einbau und Aushärten ist eine Zufahrt zu den von der Leinstraße abknickenden Straßen und den anliegenden Grundstücken nicht möglich. Die zuständige Baufirma übernimmt die Absicherung der Baustelle eigenverantwortlich.

„Wann genau die Bauarbeiten auf welcher Höhe des Straßenverlaufes ankommen, lässt sich im Vorfeld nicht sagen. Witterungsbedingt kann es beim Einbau der Deckschicht immer zu Verzögerungen kommen“, erinnert Gleue.

Auch die Stephanstraße (5. bis 7. August), die Nicolaitorstraße (7. bis 9. August) und der Gehweg an der Suttorfer Straße (8. und 9. August) werden im DSK-Verfahren aufgewertet. Auch in diesen Straßen werden Halteverbotszonen eingerichtet.

