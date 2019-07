Freibäder haben Hochkonjunktur

Im Waldbad Wulfelade wissen die Badegäste den Schatten zu schätzen

Neustadt/Wulfelade (dgs). Schon der zweite Hitzesommer in Folge. Die Freibäder haben Hochkonjunktur. Auch ins Waldbad Wulfelade kommen viele Badegäste. „Hier ist es ein bisschen wie Freibad früher“, findet Ute Wortmann. Die Wunstorferin trifft sich an diesem heißen Nachmittag - das Thermometer zeigt auf 37 Grad - mit ihrer Freundin Kathrin Paral im idyllischen Waldbad. Es gibt keinen Sprungturm und keinen Whirlpool, aber die kleinen und großen Badegäste haben trotzdem viel Spaß. Die großen Bäume spenden Schatten. Deshalb sind auch Leoni Dallwitz und Greta Wunderlich eigens aus Neustadt mit dem Bus angereist. Sie wollen sich mit ihren Freunden treffen und dabei nicht in der prallen Sonne, sondern im Schatten liegen.

„Im Moment haben wir jeden Tag rund 350 Badegäste“, berichtet Pascal Lunk, der sich mit seinen jungen Jahren bereits ehrenamtlich für den Waldbadverein engagiert. Genauso wie Friederike Redeker, Sabine Fette und Anette Pottberg. Sie wissen, dass Baden hungrig macht. Im Kiosk im Kassenhäuschen gibt es Kaffee und Eis, aber auch deftige Bockwurst. „Absoluter Renner“ aber sei die bunte Tüte, berichtet Friederike Redeker. Ebenso beliebt ist der Schwimmunterricht bei „Siggi“ Poppke. 35 Kindern hat der ehemalige Sportlehrer im vergangenen Jahr das Schwimmen beigebracht. Wartelisten gibt es nicht - und der Preis ist eine Spende an den Waldbadverein. „Es macht mir einfach unheimlich Spaß“, erklärt er. In den Urlaub fahre er in den Sommerferien jedenfalls nicht.

Schon seit 1937 gibt es das idyllische Waldbad. Wie die Freibäder in Nöpke und Amedorf ist es schon seit 1993 nicht mehr städtisch, sondern wird von einem Verein mit viel ehrenamtlichem Engagement geführt.

