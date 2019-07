Nicht mehr „um den Pudding“: Marschstraße wird als unechte Einbahnstraße aufgehoben

In der Marschstraße gelten künftig neue Parkregelungen. Durch einen „Zickzackkurs“ sollen die Raser gebremst werden. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/dgs). Aus der Lindenstraße kommende Fahrzeuge dürfen ab sofort wieder in die Marschstraße einbiegen. Die dort im November 2018 versuchsweise eingeführte Regelung der so genannten „unechten Einbahnstraße“ wurde aufgehoben und die Einfahrtsverbotsschilder entfernt. In der parallel verlaufenden Stockhausenstraße bleibt die gleiche Regelung jedoch bestehen.

„Ziel dieser Maßnahme war es, die verkehrliche Situation in beiden Straßen zu verbessern und den dort verlaufenden Schulweg sicherer zu machen“, erläutert der Verkehrskoordiantor der Stadt, Benjamin Gleue. In Absprache mit Vertretern des Ortsrates, der Polizei, der Feuerwehr und der Grundschule Stockhausenstraße hatte die Verwaltung im vergangenen Jahr in der Stockhausen- und der Marschstraße unechte Einbahnstraßen eingerichtet - als so genannten „Puddingverkehr“ (umgangssprachlich: einmal um den Pudding fahren).

Die Regelung der unechten Einbahnstraße funktioniert wie folgt: Die Einfahrt in die Straße ist aus einer Richtung verboten. Ansonsten ändert sich nichts. Da am anderen Ende der Straße das blaue Einbahnstraßen-Schild fehlt, gilt in der Straße weiterhin Zweirichtungsverkehr. Von den Grundstücken ausfahrende oder in der Straße wendende Fahrzeuge dürfen diese in beide Richtungen befahren. Das Parken ist in Fahrtrichtung an beiden Straßenseiten erlaubt. „In der Stockhausenstraße hat sich laut Analye die Regelung der unechten Einbahnstraße sehr bewährt“, erklärt Gleue nun nach Abschluss der Testphase. Die Maßnahme habe nach Auskunft aller Beteiligten zu einer deutlichen Verminderung des Durchgangsverkehrs geführt, wodurch sich die Situation vor der Schule merklich entspannt habe. Auch die auf Höhe des Eingangstors zum Schulhof installierte bauliche Straßeneinengung habe zur allgemeinen Verkehrsberuhigung beigetragen.

„Die Verwaltung hat sich aufgrund der ermittelten Ergebnisse und der vielfach positiven Rückmeldungen entschieden, die getroffene Regelung auf Dauer beizubehalten“, so der Verkehrskoordinator. Für motorisierten Verkehr ist die Zufahrt in die Stockhausenstraße somit weiterhin nur aus der Lindenstraße erlaubt. Das Einbiegen aus Richtung Wunstorfer Straße bleibt verboten.

In der Marschstraße habe die Regelung nur bedingt Erfolg gehabt, so die Verwaltung. Zwar hat die Maßnahme - wie erhofft auch dort zu geringerem Durchgangsverkehr geführt, gleichzeitig hätten sich aber neue Schwierigkeiten ergeben:

Da die Ampel an der Kreuzung Marschstraße/Wunstorfer Straße für aus Richtung Lindenstraße kommende Fahrzeuge nicht mehr erreichbar war, wichen diese über umliegende Straßen aus. Wer beispielsweise auf die Wunstorfer Straße oder zum Rewe-Supermarkt wollte, musste über die Kreuzung Lindenstraße/Herzog-Erich-Allee und die Bahnhofskreuzung ausweichen oder sein Glück als Linksabbieger aus der Stockhausenstraße versuchen. Das habe führte zu teils „halsbrecherischen Abbiegevorgängen“ auf die viel befahrene Wunstorfer Straße geführt, so Gleue. Auch sei es zu mehr vermeidbarem Durchgangsverkehr vor der „Stocki“-Grundschule gekommen.

Ein weiterer Nachteil ergab sich durch das Parkverhalten in der Marschstraße. Weil seit der Einführung der unechten Einbahnstraße die große Mehrzahl der Fahrzeuge nur noch auf einer Seite parkten, konnten durchfahrende Autos ungehindert und zumeist mit hoher Geschwindigkeit die Marschstraße passieren. Ein Ausbremsen des Verkehrs durch versetzt parkende Fahrzeuge fand kaum statt, obwohl dies erlaubt wäre. „Dies wussten aber offenbar die wenigsten Verkehrsteilnehmer“, vermutet Gleue.

Um die Ampelkreuzung Marschstraße/Wunstorfer Straße künftig sicherer und einfacher zu machen, hebt die Stadtverwaltung nun das Einfahrtsverbot in die Marschstraße für aus der Lindenstraße und aus der Neuen Straße kommende Fahrzeugführer auf. Stattdessen ordnete sie testweise eine wechselseitige Halteverbotsbeschilderung an. Durch das Vorgeben der Parkflächen soll die ungehinderte Durchfahrt der Marschstraße verhindert und ein „Zickzack-Kurs“ vorgegeben werden.

„Zwar fallen durch diese Regelung zwei, drei Parkplätze weg, die Vorteile überwiegen aber. Eine hundertprozentige Lösung zur Zufriedenheit aller gibt es leider nicht“, macht Gleue deutlich. Im Ortsrat der Kernstadt am Mittwoch, 7. August, soll die Verkehrsbehörde den Politikern die neue Regelung noch einmal erläutern.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1063 vom 27.07.2019