Windenergieausbau weiter massiv blockiert

Flugsicherheit: Mehr als 200 Anlagen können nicht gebaut werden

Neustadt (r/dgs). Eine gerade veröffentlichte Branchenumfrage der Fachagentur Windenergie an Land und des Bundesverbands Windenergie macht die massiven Hemmnisse beim Ausbau von Windräder im Raum Hannover deutlich. Aus den Zahlen ergibt sich, dass die Region mit großem Abstand am stärksten in Deutschland betroffen ist. Auch das Neustädter Land bleibt davon nicht unberührt.

Grund: Im Umkreis von Hannover befinden sich gleich zwei Drehfunkfeuer der Deutschen Flugsicherung (DFS), die den Bau oder das Repowering von Windenergieanlagen blockieren: Das Drehfunkfeuer bei Nienburg verhindert derzeit 101 Windräder mit 471 Megawatt Leistung, das bei Sarstedt 100 Windräder mit 460 Megawatt. Fast jede fünfte Windenergieanlage in Deutschland, deren Bau derzeit nicht realisiert werden kann, befindet sich damit im Raum Hannover.

„Nun ist belegt, was wir bereits seit längerem empfindlich spüren. Unter solchen Voraussetzungen können die Klimaschutzziele in der Region nicht erreicht werden“, sagt Eike Müller, Projektleiter Windenergie bei der Klimaschutzagentur Region Hannover. Dabei lägen aussichtsreiche Prüfoptionen für eine Lösung des Problems auf dem Tisch Diese würden die Luftverkehrssicherheit im vollen Umfang gewährleisten, auch bei weiterem Windenergieausbau.

Bereits im Januar hatte eine Delegation aus Hannover im Bundesverkehrsministerium Gespräche zum Spannungsfeld Windenergienutzung und Sicherheit im Flugverkehr geführt. Auch der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies hat wiederholt eine zügige Prüfung aller technischen Möglichkeiten gefordert. Zu einem klärenden Gespräch besuchte er im Januar auch den Neustädter Windanlagen-Betreiber Dr. Alexander Jäger-Bloh.

