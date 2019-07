Ein kleiner Plausch gehört beim Einkauf im Dorfladen dazu

Mariensee (jr). Was gibt es Schöneres, als nach einem getätigten Einkauf noch einen kleinen Klönschnack mit Freunden, Bekannten oder Nachbarn zu halten? „Im Duvenwinkel“, zentral an der Ortsdurchfahrtstraße gelegen, ist dieses problemlos machbar.

Dort kann das Notwendige mit dem Angenehmen verbunden werden. Tische, Stühle und Sofa im Innenbereich sowie Sitzmöglichkeiten mit Blick auf blühende Beete im Außenbereich laden zu einem geselligen Plausch, einem Frühstück, einem Imbiss zwischendurch oder zum Mittagessen ein. Renner sind derzeit die Frikadellen, die nach Hausmannsart, fernab jeglicher Systemgastronomie und Frittierfett, hergestellt werden. „Die gehen weg wie warme Semmeln“, freut sich Geschäftsführerin Dr. Renate Baulain.

Wer gerne etwas länger verweilen oder den Wochenanfang mit einem Plauderstündchen einläuten möchte, hat seit Juli auch hierzu die Gelegenheit. Jeweils am ersten Montag im Monat lädt der Dorfladen zum „Dorfladen-Schnack“ von 16.30 bis 18 Uhr ein. Schon der Premieren-Schnack am 1. Juli wurde sehr gut angenommen. „Wir möchten Menschen zusammenführen und das Gemeinschaftsempfinden fördern“, sagt Baulain.

Doch das Dorfladen-Team hat noch weitere frische Ideen am Start. Für die nahe Zukunft ist eine Abendveranstaltung „Frauen lesen für Frauen“ in Zusammenarbeit mit dem Kulturnetzwerk in Neustadt geplant sowie ein Grillfest mit regionalen Anbietern. Schon die erste Aktivität des Dorfladens zum Osterfest stieß auf reges Interesse. So ließen 15 Kinder unterschiedlichen Alters ihrer Kreativität freien Lauf und bemalten und beklebten Ostereier.

So überschaubar der Dorfladen auch ist, er zeichnet sich durch ein vielfältiges Angebot aus. Insbesondere die Reformhausspezialitäten nehmen in jüngster Zeit zu. Besonderes Augenmerk wird allerdings auf die Nachhaltigkeit und regionale Produkte gelegt. So finden sich in den Regalen Marienseer Honig und im Dorfladen hergestelltes Gelee sowie veganer Brotaufstrich. Eier- und Milchprodukte, Kartoffeln, Backwaren, Fleisch und vieles mehr werden aus benachbarten Orten angeliefert.

„Wir versuchen so gut wie alles weiter zu verwerten“, sagt Geschäftsführerin Iris Lehnert-Finke und weist auf die unterschiedlichen Paniermehlspezialitäten hin. Auch Brot oder Brötchen vom Vortag werden zum Kauf angeboten. Für neue Ideen oder für Kritik steht ein „Wunschbriefkasten“ bereit. Anregungen jeglicher Art stoßen immer auf Gehör.

Kurz vor Ladenschluss erreicht Cornelia Adamiec aus Welze den Dorfladen und wird herzlich begrüßt. Zielstrebig geht sie auf eines der Regale zu und findet was sie sucht. Nach Milchreis steht ihr der Sinn. „Dieser Milchreis, den ich hier im Laden bekomme, der ist echt toll. Schließlich ist Milchreis ist ja nicht gleich Milchreis“, schwärmt sie und legt ihn auf den Tresen.

Dass solch ein Dorfladenkonzept nur durch immer währendes Engagement aller Beteiligten möglich ist, steht außer Frage. Ebenso Tatsache ist, dass die Idylle eines dörflichen Einkaufs harte Arbeit, viel Kopfarbeit und Unterstützer und Förderer an der Seite benötigt. So seien die Anteilseigner jederzeit gerne gesehen und würden willkommen geheißen, erklärt Baulain.

