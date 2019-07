Angler setzen Aale in Flüsse und Seen

Bestände sind um 98 Prozent zurückgegangen

Neustadt (dgs). Der Aal und das Steinhuder Meer - das gehört untrennbar zusammen. Nur gibt es diesen Fisch kaum noch in unseren heimischen Gewässern, bundesweit steht er auf der Roten Liste. „Seit 1980 sind die kleinen Glasaale, die früher zu Milliarden an die europäischen Küsten geschwemmt wurden und in unsere Flüsse zogen, um 98 Prozent zurückgegangen“, berichtet Holger Machulla, Vorsitzender des Angelvereins Neustadt.

Die Angler versuchen, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Rund 80.000 kleine Aale setzen sie in diesen Tagen in die Leine und andere Gewässer, die eine Verbindung zu Flüssen haben. Die Farmaale - rund vier Gramm schwer und zehn Zentimeter groß - sind als Wildfänge in Holland aufgepäppelt worden. Etwa 70 Euro ist der Preis für ein Kilo, die Hälfte der Kosten für die Angelvereine übernimmt die Europäische Union. „Auf dem Schwarzmarkt wird für ein Kilo über 6.000 Euro gezahlt“, erzählt Machulla, insbesondere in Asien sei der Aal heiß begehrt.

Gleich ein ganzer Tanklastzug ist an diesem Tag auf die Leinewiese gefahren und verteilt seine kostbare Ladung an die Angelvereine. Neben den Neustädtern sind auch Vereine aus Wunstorf oder Bad Nenndorf angereist, um sich mit den kleinen Fischen zu versorgen. „Wir führen eine Besatzaktion mit 180 Vereinen in ganz Niedersachsen durch“, erklärt Ralf Gerken vom Landes-Anglerverband. Aale seien sehr empfindlich. Flussbegradigungen und Stauwehre verhinderten ihre Wanderung in die Flüsse, Krankheiten und Schadstoffe im Wasser beeinträchtigen die Widerstandsfähigkeit der Fische. Faszinierend ist der Lebenszyklus der Fische. Sie schwimmen zum Laichen in die über 200 Meter tiefe Sargassosee vor der amerikanischen Ostküste. Von dort aus werden die Larven vom Golfstrom an die europäischen Küsten gedriftet und schwimmen dann als ein- bis dreijährige Glasaale in Schwärmen auch in die Küstengewässer, Flüsse und Bäche Niedersachsens.

„Bis weit ins 20. Jahrhundert war der Aal eine der häufigsten und wirtschaftlich bedeutendsten Fischarten in Niedersachsen“, erklärt Machulla

