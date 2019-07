In den Sommerferien wird die KGS regelmäßig zur Großbaustelle

120.000 Euro für die Flachsanierung - 80.000 für neue Fassaden

Dachdeckermeister Mario Dammann (v.li.) informiert Bürgermeister Uwe Sternbeck und Architekt Thomas Völkel über den Stand der Flachdachsanierung.Fotos: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). Sommerferien - das heißt für Thomas Völkel vom Fachdienst Immobilien in der Stadtverwaltung: Hauptbauzeit in den Schulen. Vor allem die größte Immobilie der Stadt - die Kooperative Gesamtschule (KGS) - mit mehr als 20.000 Quadratmetern Fläche ist regelmäßig dabei. Das fast 50 Jahre alte Gebäude entspreche „in keinster Weise“ dem heutigen Stand der Technik, macht Völkel deutlich. Zusammen mit Bürgermeister Uwe Sternbeck nimmt er am Donnerstag den Stand der Bauarbeiten in Augenschein. „Wir haben nur das enge Zeitfenster in den Ferien, mit Schulbeginn müssen alle Handwerker raus sein“, macht Sternbeck deutlich.

Die Dachdeckerfirma Dammann aus Eilvese hat nach bundesweiter Ausschreibung den Zuschlag für die Dacharbeiten erhalten. Mit Hochdruck wird auf dem nördlichen Flachdach der Schule über den Oberstufenräumen gearbeitet. Mit einem „Staubsaugerverfahren“ ist die Kiesschicht von der abgesaugt worden. Probleme bereitet Chef Mario Dammann die Entsorgung der alte Bitumschicht und der Dämmmaterialien. „Recyclingfirmen nehmen derzeit nichts an“, berichtet er. Jetzt muss zwischengelagert werden. Fünf Mitarbeiter hat Dammann auf der KGS-Baustelle. Nächste Woche sind wieder Temperaturen über 30 Grad angesagt. „Da fangen wir morgens ganz früh an“, plant der Dachdeckermeister. In den Mittagsstunden könne auf dem Dach niemand mehr arbeiten.

Die alten Flachdächer der Schule sind ein Dauerproblem. „Die Hausmeister haben viele Eimer“, schmunzelt Völkel. Fast überall habe es im Schulgebäude schon einmal durch geregnet. Vor zwei Jahren ist das Dach der Sporthalle mit 2.000 Quadratmetern saniert worden, und auch die Mensa hat bereits ein neues Dach. Die Flach- durch Pultdächer zu ersetzen sei nicht möglich, betont Völkel. So sorgen die vielen Lichtkuppeln auf dem Dach für Helligkeit im Schulgebäude. Bei der Sanierung baut die Dachdeckerfirma jetzt ein Gefälle von zwei Prozent ein, das für ein Abfließen des Wassers sorgt. Flachdächer von heute seien nicht mehr mit denen vor 50 Jahren zu vergleichen, erläutert Dammann.

Für die 450 Quadratmeter Dachfläche hat die Stadt in diesem Jahr 120.000 Euro bereitgestellt. Noch einmal 80.000 Euro fließen in die Fassadensanierung. Hier ist in diesen Ferien der Verwaltungstrakt an der Reihe. Alle Büros der Schule mussten dazu leer geräumt werden. „Fast alle Gewerke sind vertreten“, so Völkel, von Metallbau und Elektrik bis Trockenbau und Tischlerei. Die Planung der Arbeiten übernimmt zu 90 Prozent die Stadtverwaltung selbst, anders als bei großen Neubauprojekten, wo zumeist externe Büros beauftragt werden

Neben Dach und Fassade stehen auch im Innenbereich der Schule Veränderungen an. „Das Lernen in der Schule stellt heute ganz andere Anforderungen an die räumliche Gestaltung“, weiß Völkel. Gleichzeitig müssen immer neue Auflagen, vor allem im Brandschutz, eingehalten werden.

Für Völkel ist die KGS nicht die einzige Baustelle. In fast jeder Schule im Stadtgebiet werden in den Ferien Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Ein weiteres größeres Projekt ist der Bau einer Mensa an der Grundschule Mandelsloh.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1062 vom 20.07.2019