Ab Dienstag wieder freie Fahrt auf der Bundesstraße 6

Neustadt (dgs). Über zwei Jahre war die Leinebrücke auf der Bundesstraße 6 für den Schwerlastverkehr gesperrt. Jetzt ist die Verstärkung planmäßig beendet. Die Schutzplanken stehen und auch die Fahrbahnmarkierungen sind aufgebracht. Voraussichtlich am Dienstagabend sollen alle vier Fahrspuren für den Verkehr freigegeben werden. „Dann haben Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 6 wieder freie Fahrt auf jeweils zwei Fahrspuren in beide Fahrtrichtungen“; erklärt Uwe Schindler, Leiter der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg.

Rund 2,5 Millionen waren für die Sanierungsarbeiten veranschlagt, Schindler rechnet mit zehn bis 15 Prozent Mehrkosten. „Bei solchen Bauwerken gibt es immer Überraschungen, die vorher nicht einkalkuliert werden können“, erklärt er. Die meisten Arbeiten seien ohnehin - zumeist nicht sichtbar - unterhalb der Brücke erfolgt.

Für viele kam die Sperrung der Brücke im April 2017 völlig überraschend. Da sie die Sicherheit der 1960 errichteten Leinebrücke aufgrund mangelnder Tragfähigkeit nicht mehr gewährleisten konnte, untersagte die zuständige Landesstraßenbaubehörde von einem Tag auf den anderen die Durchfahrt für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen. Der gesamte Schwerlastverkehr musste über die Dörfer Suttorf, Basse und Empede umgeleitet werden. Schnell gründete sich hier einen Bürgerinitiative, die gegen die Lärm- und Gefahrenbelastung protestierte. Politiker gaben sich bei Ortsterminen die Klinke in die Hand - aber eine Alternativlösung hatte keiner in der Tasche. Im März 2018 begann eine Spezialfirma mit der Ertüchtigung des alten Brücke. Im Januar 2019 konnte der Schwerlastverkehr dann wieder einspurig über die Bundesstraße geführt werden - allerdings bei Tempo 30.

Auch wenn die Arbeiten vorerst abgeschlossen sind: Die Bundesstraße 6 bleibt in den kommenden Jahren Großbaustelle. Fast alle Brückenbauwerke im Stadtgebiet Neustadt sollen überplant werden. Los geht es in Himmelreich, wo die Entwürfe für ein neues Brückenbauwerk bereits stehen. Schindler rechnet Ende des Jahres mit einem Planfeststellungsverfahren. Die jetzt verstärkte Leinebrücke soll mittelfristig ebenfalls durch einen Neubau ersetzt werden. Erst dann können auch die Zu-und Abfahrten und der Lärmschutz in Angriff genommen werden.

