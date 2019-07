Unbekannte randalieren auf dem Schulgelände

Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Mandelsloh (dgs). Thomas Völkel ist stinksauer. Er ist als Fachdienstleiter Immobilien auch für die Schulen der Stadt verantwortlich. Gerade in den Sommerferien ist sein Terminkalender randvoll, da in fast allen Schulen dringende Bau- oder Renovierungsarbeiten anstehen. Und dann das: Auf dem Gelände der Grundschule in Mandelsloh haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch randaliert. Eingetreten wurden Oberlichter auf dem Dach der Sporthalle. „Das ist Vandalismus“, ärgert sich Karsten Meyer, Hausmeister der Schule. Im Mai habe es schon einmal Probleme mit Vandalismus gegen, erinnert sich der Hausneister. Damals hatten Unbekannte die neue Fassade des Kita-Anbaus besprüht.

Dieses Mal zerstörten die Täter die Palettenmöbel, die die Grundschüler während der Projektwoche gebaut hatten. Das Namensschild der Schule mit den selbst gestalteten Tonfliesen nahmen sich die Täter ebenfalls vor, dabei gingen etliche Fliesen zu Bruch (Foto).

Anke Backhaus, Leiterin der benachbarten Kindertagesstätte, ärgerte sich besonders über die dünnen Schnüre, die die Täter auf dem Gelände gespannt hatten - wohl als Stolperfallen für die Kinder. Völkel hofft, dass es Zeugen gibt, die der Polizei sachdienliche Hinweise gegen können. Das Kommissariat in Neustadt ist unter der Telefonnummer 05032/9559 0 erreichbar.

Foto: Stadt

