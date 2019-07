Erweiterung Gewerbegebiet Ost geht voran - Planer sehen keine Verkehrsprobleme

Neustadt (dgs). Einstimmig hat der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung am Montag die dringend erforderliche Erweiterung des Gewerbegebiets Ost auf den Weg gebracht. Auf einer fast zehn Hektar großen Fläche östlich des Rudolf-Diesel-Rings sollen sich insbesondere Produktions- und Handwerksbetriebe ansiedeln. Einzelhandelsbetriebe sind im Bebauungsplan vollständig ausgeschlossen. Nach erneuter Auslegung des Entwurfes „Die langen Äcker“ für die Öffentlichkeit und die beteiligten Behörden rechnet die Verwaltung damit, dass Anfang 2020 der fertige Bebauungsplan vorliegt und mit dem Verkauf der Flächen begonnen werden kann. Die erste Erweiterung des Gewerbegebiets entlang der Amelie-Ubbelohde-Straße war innerhalb kürzester Zeit mit teils sehr großflächigen Betrieben - auch in der Höhe - gefüllt.

Ein beauftragtes Verkehrsplanungsbüro beziffert den zusätzlichen Verkehr, der durch die Erweiterung des Gewerbegebiets entsteht, auf 1.200 Fahrzeuge täglich, davon maximal 30 Prozent Lastwagen. Das umliegende Straßennetz könne die Neuverkehre grundsätzlich noch leistungsfähig aufnehmen, heißt es weiter in dem Gutachten, Kapazitätsgrenzen sehen die Experten für Linksabbieger, die vom Rudolf-Diesel-Ring in die stark befahrene Justus-von-Liebig-Straße fahren wollen. Sie setzen darauf, dass Autofahrer aus dem östlichen Gewerbegebiet über die Amelie-Ubbelohde-Straße ausweichen, um Wartezeiten beim Linkseinbiegen in die Justus-von-Liebig-Straße zu umgehen. Durch diese Anbindung an die Mecklenhorster Straße sind nach Einschätzung der Verkehrsplaner auch keine Ausbaumaßnahmen am vorfahrtsgeregelten Knotenpunkt Justus-von-Liebig-Straße/Rudolf-Diesel-Ring erforderlich.Die Amelie-Ubbelohde-Straße verfüge noch über „spürbare Kapazitätsreserven“.

So wird laut Gutachten die Justus-von-Liebig-Straße zukünftig von bis zu 14.600 Fahrzeugen am Tag befahren, während im östlichen Teil der Mecklenhorster Straße, also hinter dem Kreisel, nur etwa 4.800 Fahrzeuge gezählt werden.

Ausgabe-Nr. 2378 vom 17.07.2019