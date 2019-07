Mit Neugier und Wissensdurst in ein neues Lebenskapitel

Abi-Entlassungen am Gymnasium

Es ist geschafft, Freude und Erleichterung bei den Jahrgangsbesten: David Kort (hinten, v.li.), Clemens Oelze, Till Hessling, Claas Bjarne Beger, Jasper Moritz Smolnik, Nele Stalder, Fin Müller, Ann-Cathrin Schmettkamp sowie Benedikt Friedrich, Julian Kolibaba (vorn, v.li.), Anna Malin Wernich, Anna Tschirner, Jonathan Misslisch, Josepha Meisner, Charlotte Selin Güler, Inken Preussler, Maja König, Valerie Schröder.

Neustadt (jr). Auch in Zukunft ihre Offenheit und Kreativität zu bewahren, immer eine gute Kommunikation zu pflegen und nie den Humor zu verlieren, so lauteten die Tipps von Jahrgangsleiterin Bettina Lampe an ihren ersten Abiturjahrgang zum Abschied. Sie hatte die Schlussworte der Entlassungsfeier für sich beansprucht - auch um sich für den vertrauensvollen Umgang zu bedanken.

Einen „besonderen Tag“ nannte Schulleiter Reinhard Sell das Datum der Entlassungsfeier am Gymnasium. Für 94 Abiturienten ging ein markanter Lebensabschnitt zu Ende. „Von nun an beginnt eine Zeit, in der sie mutig Verantwortung für sich und die Welt übernehmen“, so Sell. Sichtbar stolz berichtete er, dass der Notendurchschnitt des Abiturjahrgangs bei 2,55 liegt, somit zwei Zehntel über dem landesweiten Durchschnitt in 2018. 19 Absolventen erreichten ein Abitur mit einer Eins vor dem Komma. Jahrgangsbeste wurden Claas Beger mit einem Notendurchschnitt von 1,1 und Anna Tschirner mit 1,3.

Dank seinerseits ging an Bettina Lampe, die ihren ersten Abiturjahrgang durch eine „stürmische Abiturvorbereitungszeit“ führte. Die stellvertretende Bürgermeisterin Ute Lamla erklärte, dass diese hochwertige Schulbildung es möglich mache, getreu den eigenen Fähigkeiten und Begabungen auswählen zu können. Sie gab den Abiturienten an die Hand, ihren Wissensdurst und die Neugier, der sie auszeichnete, auch in Zukunft beizubehalten.

Für die Eltern sprach Andreas Tschirner Lob und Dank der Lehrer- und Elternschaft aus. Mit den Worten „Die Zukunft ist ungewiss und wird sich nach Ihren Entscheidungen entwickeln“, richtete er sich an die Absolventen. Er führte ihnen vor Augen, dass sie nicht nur die Verantwortung für die Zukunft trage, sondern sie selbst die Zukunft sind. Zum Thema machte er auch das Mathe-Abitur, bei dem nicht nur Schüler gelitten, sondern alle in der Aula Sitzenden mitgefiebert hätten. Doch betrachtete er es rückwirkend aus einem anderen Blickwinkel. Denn welche Abiturienten könnten schon von sich behaupten, einmal an einer legendären Prüfung teilgenommen zu haben, die es sogar in die bundesweite Medienlandschaft schaffte.

Es folgte die Aushändigung der Abiturzeugnisse, durch Schulleiter und Jahrgangsleiterin. In Anerkennung für besonders hervorragende Leistungen wurden Buchgutscheine und Mitgliedschaften der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, der Deutschen Mathematiker Vereinigung und der Gesellschaft Deutscher Chemiker verliehen.

Mit musikalischen Beiträgen begeisterten der Musik-Kurs des 12. Jahrgangs sowie Malte und Nele Stalder.

Am Gymnasium haben das Abitur bestanden: Basse: Josepha Meisner; Bordenau: Leon-Maximilian Becker, Lukas Engelhardt, Gianni Jakob Josten, Maja König, Marcel Malbrich, Maximilian Scharnhorst, Antonia Marie Schneider; Borstel: Mayla Wegener; Büren: Leah Ijeoma Ibekwe; Eilvese: Emily Biermann, Laurenz Hörmann, Max Janke, David Kort, Jan Luca Winterhoff; Esperke: Luna Josephine Lührs; Hagen: Pauline Helfers, Till Hessling, Nathalie Könecke, Fabian Damien Weber; Helstorf: Valerie Schröder; Lutter: Lasse Hothan; Mandelsloh: Mareike Höhne, Jasper Moritz Smolnik; Mariensee: Benedikt Friedrich, Lennart Thies Hühnergarth, Jean-Carl Kremser, Kevin Mußmann; Metel: Emely Dettmering, Eva Kull, Niklas Piel; Neustadt: Atakan Akdag, Melanie Asenheimer, Jamain Bahtiri, Claas Bjarne Beger, Merit Breier, Laura Marie Bruns, Lisa Cebulsky, Marie Engel, Nele Gode, Andy Groß, Charlotte Selin Güler, Vivien-Alexandra Kern, Miriam Kluszczynski, Julian Kolibaba, Meike Lambrecht, Daniel Lübbert, Henrik Lükermann, Emran Maloku, Jonas Maxara, Lilly Meißner, Jonathan Misslisch, Clemens Nieber, Clemens Oelze, Anabell Opitz, Viktoria Oppermann, Celine Peters, Inken Preussler, Alicia Reichenbach, Felix Schade, Vivien Seegers, Kathrin Semma, Nele Stalder, Birk Stoy, Mohamed Tarraf, Anna Tschirner, Felix Völkner, Janos Weist, Anna Malin Wernich; Otternhagen: Jan-Philipp Barsties, Peet Dorn, Annabelle Giese, Talea Gottwald, Fin Müller, Sophie Christin Werner, Malte Wilken; Poggenhagen: Linda Grübner, Alessa Kiehn, Lara Christin Martensen, Alina Miosga, Lukas Pohl, Lukas Schmidt; Scharrel: Justus Engelhardt; Schneeren: Alena Becker, Tim Heusmann, Jannis Holzapfel, Philipp Kass, Ann-Cathrin Schmettkamp, Marie Schmidt; Suttorf: Michelle Celine Grothe,

Hannover: Felicitas Cara Dawn Weichbrodt; Horst: Janik Arne Hagemann; Idensen: Maria Madert; Osterwald: Johannes Sassnick.

