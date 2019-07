Fit für die Zukunft - Ab in die Freiheit

Abi-Entlassungen an der KGS

Die Jahrgangsbesten und Schüler, die sich um das Schulleben besonders verdient gemacht haben mit (v.li.) G-Zweigleiterin Dorothea Otte: Jan Hiersemann, Laura Martens, Michelle Ben Halima, Franziska Bohle, Lisa Hartmann, Niklas Weinrich, Tristan Werner, Sophie Schöling, Jette Dietrich, Simon Degner, Katja Mücke und Paula Tittel.

Neustadt (jr). Mit einem bunten Programm entließ die KGS 78 Abiturienten des letzten „achtjährigen“ Jahrgangs vor der Rückkehr zu G9. Im kommenden Jahr gibt es deshalb keine Abiturienten.

Elf Absolventen kamen über die Realschule zur Hochschulreife und neun freuten sich über eine Eins vor dem Komma. Jahrgangsbeste wurde Paula Josephine Tittel.

Mit spürbarer Verbundenheit gab der kommissarische Schulleiter Burkhard Jonck seinen Schülern Wünsche und Empfehlungen mit auf ihren weiteren Lebensweg. Aufbauend auf die gute Grundlage, die in den vergangenen Jahren von schulischer Seite aus geschaffen wurde, hoffte er, dass seine Absolventen „Ermöglicher“ für andere Menschen werden, sich für Mitmenschen einsetzen und mit Stärke und Leidenschaft selbstbewusst in die Zukunft starten. Auch ihren inneren Kompass jederzeit weiterzuentwickeln und Talente nicht aus den Augen zu verlieren, gab er ihnen mit auf den Weg.

Ebenfalls stolz auf die diesjährigen Schulabgänger war die Leiterin des Gymnasialzweigs Dorothea Otte und lobte sie insbesondere für ihr Organisationstalent bezüglich der Abiturfeierlichkeiten. Bezüglich des allseits bekannten „Grauens des Mathematikabiturs“, merkte sie an, dass man an der KGS entspannt geblieben sei und gemäßigt darauf reagiert habe. „Wer sagt denn auch, dass ein Abi einfach sein soll“, so Otte.

Als weitere Gratulanten meldeten sich die stellvertretende Bürgermeisterin Christine Nothbaum für die Stadt Neustadt zu Wort, Gudrun Schwarz für den Schulelternrat und Rebecca Eitner für den Förderverein.

Stellvertretend für alle Abiturienten sprachen Katja Mücke und Simon Degner. Sie stellten fest, dass die Wünsche der Schüler nicht immer den Vorstellungen der Lehrer entsprachen. Auf den Punkt gebracht, benötigt es zum Lernen eine gesunde Zeiteinteilung, Anstrengung um gesteckte Ziele zu erreichen und die Kraft, den Kopf nicht hängen zu lassen. Zum Abschluss ihrer Rede bedankten sie sich bei ihren Lehrern, Mitschülern und Eltern für viele unvergessliche Momente während ihrer Schulzeit.

Bei der Zeugnisvergabe erhielten die Jahrgangsbesten Buchpräsente und Gutscheine. Ebenfalls ins Rampenlicht durften sich noch einmal Aljia Michelle Ben Halima und Franziska Bohle stellen. Beide erhielten eine besondere Auszeichnung für das Fach Religion. In der Schülervertretung um das Schulleben verdient gemacht hatten sich Katja Mücke, Laura Martens und Tristan Werner. Für dieses Engagement erhielten sie ebenfalls einen Preis.

Musikalisch eingerahmt wurde diese Veranstaltung durch den Oberstufenchor, die Bigband, sowie den Gesang von Kim-Lara Bock, begleitet durch Simon Asmus am Klavier. Die Entlassungsfeier fand ihren himmlischen Abschluss durch die musikalische Darbietung der Bigband mit dem Song „Skyfall“.

Ihr Abitur haben an der KGS folgende Schüler bestanden: Amedorf: Jannes Kleinstäuber; Basse: Anna-Larina Rohde, Almut von der Lieth; Bevensen: Laura Martens; Bordenau: Franziska Bohle, Philipp Dietrich, Nico Kiedrowski, Lukas Konersmann, Alina Modl, Robert Vaidilauskas, Milo Waldhüter; Borstel: Friederike Faßhauer, Leona Kyriakou, Luke Müller, Joshua Benedict Schwarz; Büren: Anna-Marleen Siemers, Laura Trapp, Lisa Trapp, Hanna Zettel; Dudensen: Jan Hiersemann; Eilvese: Jennifer-Laurene Altenbach, Kira Marie Bärthel, Emma Lange, Cristin Rabe, Jan-Luca Wessels; Empede: Finja Aust; Evensen: Philipp Aggelidis; Hagen: Leona Dittmann, Nina Malsy, Katja Mücke; Mandelsloh: Tessa Bode, Maira Jobe; Mardorf: Leon Glas, Jan Weßels; Mariensee: Michelle Ben Halima, Emma Charlotte Wesemann; Neustadt: Daniel Baumann, Malte Biegall, Kim-Lara Bock, Tom Bremer, Simon Degner, Jette Dietrich, Lenard Elbrecht, Luka Erdmann, Katharina Foertsch, Marten Hapke, Lisa Marie Hartmann, Katharina Hinz, Elena Sophie Hustedt, Olivia Kahle, Malte Maximilian Lauff, Amna Leske, Diko Lukovic, Jan Moebes, Jennifer Nikolaisen, Elias Reimann, Nina Schmücking, Hannah Schnute, Valentina Eliana Sester, Paula Tittel, Niklas Weinrich, Philipp Wilkens; Otternhagen: Friederike Fachmann, Madeleine Gruhn, Freya Töllner; Poggenhagen: Lena Kohlberg, Scharrel: Sophie Schöling; Schneeren: Lena Bartling, Antonia Overhaus, Denise Wiebking; Suttorf: Jolin Handtke,Lea Witte; Warmeloh: Tristan Werner; Welze: Lisa Bruns; Hannover: Antonia Tischler; Rodewald: Elfi Ernst; Wunstorf: Claus Debus.

