Ab sofort: Wasserverband hebt Beschränkung von Trinkwasser auf

Kein großer Regen in Sicht - daher Trinkwasser sparen

Nicht mehr verboten, aber Sparsamkeit mit Trinkwasser bleibt ein Wunsch: Der Wasserverband hat seine Beschränkungen wieder aufgehoben. Foto:

Neustadt (dgs). Der Wasserverband Garbsen-Neustadt (WVGN) hat die in der vergangenen Woche ausgesprochene Beschränkung der Trinkwasserentnahme gestern Mittag wieder aufgehoben. Die Maßnahme hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. So hatte der WVGN seinen Kunden die Verwendung von Trinkwasser zum Autowaschen, zur Bewässerung von Gartenflächen oder der Befüllung von Pools untersagt.

Die Abgabemengen von Trinkwasser hätten sich dank „verbesserter Witterung“ und vom WVGN getroffener Maßnahmen stabilisiert, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. „Sie liegen aktuell nur noch leicht über dem Sommer-Durchschnittsniveau“.Darüber hinaus sei durch „umsichtigeres Verbrauchsverhalten“ der Tagesspitzenverbrauch deutlich zurückgegangen. Auch dank der intensiven Unterstützung des Energiedienstleisters „enercity“ mit höheren Wasserlieferungen als üblich habe sich die Ausnahmesituation normalisiert. Der WVGN konnte seine Speicherbehälter so wieder ausreichend befüllen. Obwohl in den nächsten Tagen nicht mehr mit extremen Temperaturen gerechnet wird, sind nennenswerte Niederschläge nicht zu erwarten. „Daher gilt trotzdem weiterhin der dringende Aufruf zum sparsamen Umgang mit Trinkwasser“, so der WVGN, der sich bei seinen Kunden für ihr Verständnis bedankt.

