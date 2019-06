Riedemann streicht „resigniert“ die Segel

„Alles bleibt desolat“ - Bald wieder AfD-Fraktion im Rat

Neustadt (os). Ratsherr Raimar Riedemann hat sein Mandat zurückgegeben und scheidet zum 30. Juni aus dem Rat der Stadt aus. Damit ist auch die Zukunft der FFN ungewiss. Die „Fraktion Freie Neustädter“, deren Vorsitzender Riedemann noch ist, war im vergangenen Jahr aus der AfD-Fraktion entstanden.

„Ein Stück weit ist es sicher auch Resignation“, sagt Riedemann zu seinem Verzicht auf das Ratsmandat. Vom Ausgang der mit Hoffnung erwarteten Bürgermeisterwahl sei er enttäuscht. „Ich schätze Dominik Herbst persönlich sehr und wünsche ihm auch viel Glück und Erfolg,“ meint er, hält den kommenden Bürgermeister aber für zu unreif, um sich aus „dem Netzwerk seiner grünen Partei“ zu befreien. Für die Stadtpolitik bedeute das aus seiner Sicht, dass alles „desolat bleibt“.

Wer Riedemann als Ratsmitglied folgt, ist noch unklar. „Der Nachrücker hat sein Mandat noch nicht angenommen“, teilte Stadtsprecherin Nadine Schley mit. Nach NZ-Informationen ist Volker vom Hofe dieser Nachrücker, wie er auf Anfrage mitteilte, habe er seine Zusage mittlerweile erklärt. Er gehört bisher dem Ortsrat an - für die AfD. Für die zieht er nun auch in den Rat ein und wird mit den beiden verbleibenden FFNlern wieder eine Fraktion der Partei bilden.

Riedemann hatte mit der Alternative gebrochen. Die Partei halte er „für programmatisch unterstützenswert“, der langjährige Politiker distanziert sich aber vom „bedenklich nationalistischen Führungspersonal“. In das bezieht er unter anderem den Bundestagsabgeordneten Dietmar Friedhoff mit ein. Ein Streit mit dem über die Hinwendung zum „rechtsnationalen Björn Höcke“ habe schließlich zur Trennung geführt, teilt Riedemann mit. Friedhoff sei „abgehoben“ und lasse sich seit seiner Wahl in Neustadt nicht mehr blicken. „Dass es zukünftig im Neustädter Stadtrat wieder eine AfD-Fraktion geben wird, sei eine nicht beabsichtigte Folge seines Rücktritts“, so Riedemann.

Der umtriebige Ratsherr war schon in mehreren Fraktionen tätig, stand der CDU nahe, saß von 1996 bis 2001 für die UWG im Rat und war auch stellvertretender Bürgermeister unter Karin Kirchmann. Von der UWG trennte er sich im Streit. In das Gremium zog er umgehend wieder ein, dieses Mal bis 2006 für das Bürgerforum. Dort trat er bei den Kommunalwahlen 2006 statt auf einem Listenplatz in der Kernstadt im westlichen Bereich an, kam aber nicht in den Rat. Nach einem privaten Intermezzo in Chile zog es Riedemann wieder zurück nach Neustadt und 2016 auch wieder in die Kommunalpolitik, er nutzte die Gunst der Stunde, wurde mit den einem der besten Ergebnisse in den Rat gewählt. Nach internen Querelen gründete er schließlich mit weiteren AfDlern die dreiköpfige Fraktion FFN.

