„Man kann nichts verkehrt machen“

Hans-Dieter Feise erstellt Liste über Defibrillatoren vor Ort

Immerhin 25 Defibrillatoren, wie diesen im Liebfrauen-Gemeindehaus, gibt es allein in der Kernstadt, hat Hans-Dieter Feise herausgefunden.

Neustadt (dgs). Die Zahlen lassen Hans-Dieter Feise nicht los: Fast 80.000 Menschen, auch junge, erleiden im Jahr einen Herzstillstand, etwa zehn Prozent von ihnen könnten gerettet werden, wenn sie rechtzeitig Hilfe bekämen. „Entscheidend sind die ersten zehn Minuten“, weiß Feise. Leben retten können da sogenannte Defibrillatoren (Defis), die mit Hilfe eines elektrischen Impulses das Herz wieder zum Schlagen bringen. „Man kann eigentlich nichts verkehrt machen“, will Feise Laien ermutigen, diese Defis im Notfall auch einzusetzen. Nur wo findet man sie im Stadtgebiet?

Da es bisher kein Verzeichnis gibt, recherchierte Feise - früher auch aktives Mitglied im Seniorenbeirat - auf eigene Faust. Dabei fand er heraus, dass es allein 25 Defis in der Kernstadt gibt, verteilt in Arztpraxen und öffentlichen Gebäuden. Acht weitere Geräte hängen in den Gebäuden der Stadtverwaltung. „Damit ist die Kernstadt gut versorgt“, resümiert Feise.

Nicht so gut sieht es allerdings im Gewerbegebiet Ost aus, wo Feise keinen einzigen Defibrillator ausfindig machen konnte. Er führte persönliche Gespräche mit Firmen, um auf die mögliche Gefahrenlage hinzuweisen. Auch in den Ortsteilen sei die Versorgung mit neun Geräten nicht zufriedenstellend. „Ich habe eigens alle Ortsbürgermeister angeschrieben“, berichtet Feise. Nur von wenigen erhielt er eine Antwort. Dabei dauere es in manchen Dörfern durchaus länger, bis der Rettungswagen eintreffe, gibt er zu bedenken. Verwunderlich findet es Feise, dass auch in Mardorf, wo viele Touristen unterwegs sind, offenbar kein Defibrillator vorhanden ist. Positiv stellte er fest, dass es in Firmen und Schulen regelmäßige Schulungen für den Einsatz des Defis gibt. „Das Gerät ist für Laien gut zu handhaben“, weiß Feise. Er rät, im Notfall zuerst mit der Herzdruckmassage zu beginnen, natürlich die Notrufnummer 112 zu wählen und dann - wenn vorhanden - den Defibrillator einzusetzen.

„Wir begrüßen das private Engagement von Herrn Feise ausdrücklich“, betont Stadtsprecherin Pamela Klages. Die Stadt beabsichtige, die Defi-Standorte auf ihrer Homepage zu veröffentlichen. Möglicherweise gebe es Fördergelder, um für eine bessere Abdeckung, zum Beispiel in Dorfgemeinschaftshäusern, zu sorgen, erläutert Klages. Wenn zusätzliche Defibrillatoren außer den unten genannten im Stadtgebiet vorhanden sind, können sie an die pressestelle@neustadt-a-rbge.de gemeldet werden.

