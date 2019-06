Mehr Laufkundschaft ist der größte Wunsch

Ortsrat und Wirtschaftsförderung auf „City-Tour“

Johannes Laub (v.li.), Martina Kressler, Uwe Hemens, Heinz Günter Sala, Jana Schadwinkel, Jürgen Schart und Jens Kressler bei der Nachbesprechung der Tour auf der Penthouse-Terrasse.Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Bewegliche Einzelhändler gibt es in der Innenstadt, es dürften aber gern noch ein paar mehr sein, damit mehr Laufkundschaft unterwegs wäre. Das ist kurz zusammengefasst das Hauptfazit einer Besuchsrunde, zu der Ortsratsmitglieder um Ortsbürgermeister Johannes Laub am Freitag unterwegs waren.

„Den Wunsch nach mehr Laufkundschaft haben wir überall gehört“, sagt Laub, der die Tour zusammen mit Wirtschaftsförderer Uwe Hemens und Citymanagerin Jana Schadwinkel vorbereitet hatte.

Den Händlern, so hatten die Besucher erfahren, gelingt es mit hohem Service und flexiblen Angeboten durchaus, zahlreiche Stammkunden zu binden - etwa die inhabergeführten Geschäfte von Herrenausstatter Matheja, Damenmodeboutique „Mein Escape“ oder Kindermodehändlerin Maggie Rusyniak von der KlaMotte. Wegen großer Nachfrage nach Umstandsmode hat sie die nun im Angebot. Um zusätzliche Kunden zu finden, halten sie die „Erschließung“ von Touristen, vor allem aber einen weiteren, großen Ankermieter für sehr hilfreich. Den gibt es seit gut einem Jahr mit dem schwedischen Mode-Filialisten H&M. Dort ist man mit dem Start in Neustadt überaus zufrieden, berichtet Laub. Der Pro-Kopf-Umsatz sei am Rübenberge etwa höher als in der nahen Landeshauptstadt, die Prognosen seien übertroffen worden.

Zufrieden mit dem Start in Neustadt sind auch Martina und Jens Kressler vom gleichnamigen Tanzcentrum. Sie haben schon zu mehreren Händlern und Dienstleistern Kontakte geknüpft und Kooperationen begonnen. „Der ein oder andere profitiert auch vom zusätzlichen Publikum in der Stadt“, sagt Martina Kressler. Die Tanzschule sorgt bereits für die gewünschte Laufkundschaft, nach Laubs Ansicht soll das Rathaus mit dem integrierten Einzelhandel einen weiteren Schritt in diese Richtung bringen. In Sachen optischer Attraktivität will Uwe Hemens weiter auf die begonnene Kooperation mit den Eigentümern setzen.

Die Unternehmensbesuche sollen im kommenden Jahr fortgesetzt werden, dann nach Laubs Vorstellung schwerpunktmäßig in Handwerksbetrieben. Vorschläge nimmt der Ortsrat gern an.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2375 vom 26.06.2019