Neuauflage für den Traumstrand

„Citybeach“ eröffnet am Samstag am Hafen

Strandhütten und Sand sind da: Citymanagerin Jana Schadwinkel freut sich, dass Stephan Iseke (Mi.) mit Unterstützung von Björn Penno für Sommerfeeling in der Stadt sorgt.

Neustadt (dgs). Bis zum Wochenende dürfte der Sand auf dem frisch aufgeschütteten „Citybeach“ noch richtig heiß werden - aber rundum am Hafenbecken und an der Kleinen Leine können sich die Besucher auch niederlassen und einen „Razz Mojito“ oder einen „Sex on the beach“ in der Sonne genießen. Vierzig Tonnen Sand hat die Firma Pietsch vor den beiden Strandhütten verteilt. „Bis zur Eröffnung am Samstag um 15 Uhr werden dort noch Liegestühle, Palmen und ein Strandkorb für Sommerfeeling sorgen“, verspricht Stephan Iseke, Betreiber des „Citybeach“. Auf die Kinder wartet zur Abkühlung ein kleines Planschbecken und Spielzeug - und wer sich sportlich betätigen will, kann sich auf dem benachbarten Basketballplatz austoben. „Bälle stelle ich bereit“, verspricht Iseke, der auch noch ein Volleyballnetz spannen will.

Außer wenn es regnet, ist der „Citybeach“ wochentags von 17 bis 22 Uhr, freitags bis 23 Uhr geöffnet. Am Samstag und Sonntag können die Gäste bereits ab 15 Uhr kommen. Für den kleinen Hunger hält Iseke verschiedene Wrap-Varianten bereit. Außerdem will Björn Penno vom „„Jedermann“ die Beach-Gäste mit kleinen Gerichten verwöhnen. Spontan will Iseke mit besonderen Events locken - von Live-Musik bis zum Bierdong-Turnier.

Die Idee zum „Citybeach“ kam von der Wirtschaftsförderung. „Die Neustädter schreien förmlich nach einer Neuauflage des Traumstrands“, sagt Citymanagerin Jana Schadwinkel. Viele haben die Location direkt an der Leine unterhalb des Veranstaltungszentrums Leinepark noch in bester Erinnerung.

