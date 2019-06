SPD und Neustädter Zeitung arbeiten „Anzeigen-Affäre“ auf

Verleger bedauert persönliche Auswirkungen auf Christina Schlicker

Neustadt (os). In einem knapp einstündigen Gespräch zwischen SPD-Bürgermeisterkandidatin Christina Schlicker, Fraktionschef Harald Baumann und dem stellvertretenden Ortsvereins-Vorsitzenden Ferdinand Lühring mit NZ-Verleger Klaus-Dieter Nülle, Anzeigenleiter Jörg Bludau und Redakteur Oliver Seitz ging es um die Anzeige, mit der Mustafa Erkan nach eigenem, nachträglichen Bekunden das Wahlkampffinale für die Bürgermeisterstichwahl hatte torpedieren wollen. Auch wenn das dem Ergebnis nach - die vorher abgeschlossene Briefwahl legt das nahe - nicht funktioniert hatte, waren die Auswirkungen auf Schlicker doch erheblich. Das machten die Sozialdemokraten in dem Gespräch noch einmal deutlich. Auch in Emails war die Eilveserin teils hart angegangen worden.

„Die persönlichen Folgen für Sie tun mir leid“, sagte Nülle, von dem die Einladung ausgegangen war, der Kandidatin. „Ich hatte mich bereits vor Jahren vom heutigen AKP-Politiker Erkan deutlich distanziert“, betonte Schlicker noch einmal. Gemeinsam mit Bludau hatte Nülle den SPD-Vertretern noch einmal den Ablauf und die rechtliche Lage skizziert. Eine Ablehnung war nicht ohne weitere, schwerwiegende Konsequenzen möglich.

Gleichwohl war sich die Geschäftsführung den Folgen einer Entscheidung bewusst - egal welcher. „Das ist uns durchaus klar“, hatte Harald Baumann betont, den Genossen hatte der Zeitpunkt allerdings eine entsprechende Reaktion verwehrt und sie am Stichwahl-Wochenende in Zugzwang gebracht.

Ausgeräumt sind indes die zunächst im Raum stehenden Vorwürfe einer Benachteiligung in der Berichterstattung. Das hatte die Ortsvereinsvorsitzende Wiebke Osigus, die wegen der laufenden Landtags-Plenarwoche nicht an dem Gespräch teilnehmen konnte, bereits am Montag revidiert.

Für den Umgang in der redaktionellen Berichterstattung wird sich deshalb auch nichts ändern, daran ist beiden Seiten gelegen. Auch darüber hinaus wurde vereinbart, die Zusammenarbeit in der - bis auf den aktuellen Fall - bewährten Weise fortzusetzen.

