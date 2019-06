Originalbilder hängen im Rosenkrug

„Kunst am Bahnhof“ noch bis Ende Juni zu sehen

Bürgermeister Uwe Sternbeck lobt das Ergebnis des Kunstprojektes. Fotos: Tautenhahn

Neustadt (tau). Die Originalbilder des großen Projekts „Kunst am Bahnhof - Neustadt in Bildern“ sind noch bis zum 30. Juni im Rosenkrug zu sehen. Am vergangenen Mittwoch eröffnete das Künstlerpaar Anna Niffka-Konarski und Marek Konarski im Beisein zahlreicher Gäste, darunter auch Bürgermeister Uwe Sternbeck, die Ausstellung. Eine Sammlung von 38 Bildern ist zusammengekommen. Einen passenden Ausstellungsort zu finden, war daher nicht so leicht, sagte Anna Niffka-Konarski. Sie hatte unter anderem das Schloß Landestrost und die Sparkasse angefragt.

Die Räumlichkeiten im Rosenkrug seien ideal. Bürgermeister Sternbeck sagte, dass die Originalbilder hier noch einmal einen ganz anderen Eindruck geben, als die große Galerie am Bahnhofstunnel. In der Ausstellung können die Besucher in Ruhe schauen und die integrierten 3D-Elemente auf sich wirken lassen. Die jungen Künstlerteams haben auf unterschiedliche Techniken für ihre Bilder zurückgegriffen. Sie arbeiteten mit Öl-, Acryl- oder Pastellfarben, aber auch Grafitti.

Ende 2016 entstand die Idee zu dem Kunstprojekt. Ein Jahr später gab es grünes Licht. Verschiedene Teams arbeiteten an den Abbildungen der Neustädter Ortsteile, die man als Visitenkarten beschreiben könnte. Dazu war wiederum im Vorfeld viel Recherchearbeit erforderlich, um die Frage zu beantworten, womit sich das jeweilige Dorf identifiziert. „Das war eine Wahnsinnsarbeit und eine völlig neue Dimension“, sagte Marek Konarski im Gespräch mit der Neustädter Zeitung.

Am 11. Mai eröffnete schließlich die Freiluftgalerie am Bahnhof. Das Ziel war erreicht und die Resonanz ist seit dem sehr positiv. Einen Katalog zu der Ausstellung soll es ebenfalls geben, wie auch Führungen am Sonntag, den 23. Juni sowie am Sonntag, den 30. Juni um 11.30 Uhr und um 15 Uhr.

