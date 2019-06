Wieder Oldtimer auf dem Famila-Parkplatz

Lothar Reinhardt übernimmt die Veranstaltungsorganisation

Lothar Reinhardt (re.) veranstaltet künftig das Neustädter Oldtimer-Treffen auf dem Famila-Parkplatz. Herbert Piper organisierte das Treffen vorher 15 Jahre lang. Foto: Giebel

Neustadt (gi). Jahr für Jahr findet auf dem Famila-Parkplatz im Gewerbegebiet Ost das größte Oldtimer-Treffen in der Region mit mehr als 400 Fahrzeugen statt. Hier lässt sich so manches sehenswerte „Schätzchen“ auf vier Rädern bewundern. Die vergangenen 15 Jahre organisierte Herbert Piper aus Helstorf die Veranstaltung. Er selbst besitzt natürlich auch einen Oldtimer, einen Hanomag Kurier aus dem Jahr 1934. Nun hat Piper die Organisation in andere Hände übergeben. Das 16. Neustädter Oldtimer-Treffen mit Teilemarkt auf dem Famila-Parkplatz übernimmt - mit Unterstützung Pipers - jetzt der Neustädter Lothar Reinhardt, selbst Besitzer eines schicken roten Porsche 928, Baujahr 1982.

Der bewährte Ablauf des Oldtimer-Treffens bleibt unverändert: Die Ausstellung von Klassikern und Youngtimern findet am Sonntag, 23. Juni, von 10 bis 16 Uhr statt. Der Eintritt ist kostenlos, weitere Informationen gibt es unter 05032/66887.

