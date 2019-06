Dominic Herbst ist neuer Bürgermeister

Grüner Kandidat setzt sich mit 59,6 zu 40,4 Prozent gegeben Christina Schlicker durch

Uwe Sternbeck (li.) war einer der ersten, der seinem Nachfolger Dominic Herbst gratulierte.

Neustadt (os). Seit 20.09 Uhr steht es fest: Nach Auszählung aller Wahlbezirke heißt der neue Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne), er gewinnt mit 59,6 zu 40,4 Prozent.

Bei der Wahlsieger-Party feierte Herbst mit Parteifreunden, Neustädtern und seinem künftigen Vorgänger Uwe Sternbeck, der noch bis 31. Oktober im Amt ist.

Laut Herbst gehörte Christina Schlicker telefonisch zu den ersten Gratulanten.

Die Wahlbeteiligung lag mit 47,3 Prozent niederiger als beim ersten Wahlgang vor drei Wochen.

Die Eilveserin Schlicker konnte außer in ihrem Heimatort noch in Borstel, Dudensen, Eilvese, Esperke, Laderholz, Lutter, Nöpke und Stöckendrebber die meisten Stimmen auf sich vereinen. Das beste Ergebnis für Herbst gab es mit 70,7 Prozent in Scharrel, vor Schneeren (66,6) und der Kernstadt (66,4). Auch bei rund 4.800 Briefwahlstimmen lag der Grünen-Kandidat mit 58 zu 42 Prozent vorn.

