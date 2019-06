Stichwahl-Kandidaten stellen sich Journalistenfragen

Donnerstag um 20 Uhr im Gymnasium

Neustadt (os). Bevor am Sonntag, 16. Juni, die Stichwahl um das Bürgermeisteramt ansteht, bieten Neustädter Zeitung sowie HAZ/NP Neustadt noch einen Termin mit den beiden verbliebenen Kandidaten an.

Christina Schlicker (SPD) und Dominic Herbst (Grüne) stellen sich am Donnerstag, 13. Juni, ab 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums gut eine Stunde lang den Fragen der beiden Redakteure Kathrin Götze (HAZ) und Oliver Seitz (NZ), sollen aber auch ins Zwiegespräch miteinander kommen. Geplant sind Fragen der beiden Journalisten zu aktuellen und zukünftigen Themen für das gesamte Stadtgebiet sowie allgemeine Fragen rund um das Amt als Stadtoberhaupt. Leser, die noch Themen haben, die ihnen für das Aufeinandertreffen der beiden Stichwahlbewerber besonders unter den Nägeln brennen, köennn die bis Dienstag, 11. Juni, per Mail an redaktion@neustaedter-zeitung.de senden.

Anmerkung der Redaktion: In der Printausgabe ist in der Unterzeile mit 19 Uhr eine falsche Anfangszeit genannt. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

